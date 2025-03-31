Генпрокуратура РФ попросила снять запрет с «Талибана»*

Генпрокуратура РФ направила в Верховный суд исковое заявление о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан». Его рассмотрение запланировано на апрель, сообщает «Интерфакс».
Заседание суда о «приостановлении запрета деятельности движения „Талибан“, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций», признанных террористическими, пройдет 17 апреля в закрытом режиме. Если суд согласится на это, то движение исключат из списка террористов, отмечает «Интерфакс».
В мае 2024 года МИД и Минюст предложили Владимиру Путину исключить «Талибан» из списка террористов. Представители талибов участвовали в Петербургском международном экономическом форуме. Между РФ и правительством талибов в Афганистане на регулярной основе ведется сотрудничество по антитеррору, говорил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В июне 2024-го Казахстан снял с «Талибана» статус террористической организации. Власти республики намерены развивать отношения с Афганистаном.
* «Талибан» признан в РФ террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.