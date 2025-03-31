Генпрокуратура РФ попросила снять запрет с «Талибана»*

Заседание суда о «приостановлении запрета деятельности движения „Талибан“, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций», признанных террористическими, пройдет 17 апреля в закрытом режиме. Если суд согласится на это, то движение исключат из списка террористов, отмечает «Интерфакс».