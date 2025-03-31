«Вы соединяете мир»: аудитория Death Stranding превысила 20 млн игроков

Kojima Productions объявила, что аудитория Death Stranding превысила 20 млн игроков. Такой рубеж удалось преодолеть почти за шесть лет.
«Всем, кто строил мосты, прокладывал дороги и доставлял грузы — огромный лайк! Все ваши связи позволили достичь такого невероятного результата. От всего сердца благодарим всех игроков», — отметили в студии.
К фанатам обратился и геймдизайнер Хидэо Кодзима: «Большое спасибо. Сэмы со всего света продолжают заниматься доставками. Вы соединяете мир».
Релиз игры состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. Цель Death Stranding — воссоединить расколотое общество после катаклизма, который открыл дверь между живыми и мертвыми.
«Игроки берут на себя роль Сэма Бриджеса, который отправляется на задание, чтобы дать надежду человечеству, соединив последних выживших в разрушенной Америке», — гласит синопсис проекта.
В марте этого года Кодзима презентовал на сцене фестиваля SXSW 2025 в Остине новый эпичный трейлер Death Stranding 2: On the Beach. 10-минутный трейлер объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки.
Серверы выстроились вдоль пляжа, а доставка грузов была автоматизирована, что якобы лишило работы курьеров вроде Сэма. Релиз игры состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.