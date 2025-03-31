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«Вы соединяете мир»: аудитория Death Stranding превысила 20 млн игроков

Сегодня в 12:50
Фото: Kojima Productions

Kojima Productions объявила, что аудитория Death Stranding превысила 20 млн игроков. Такой рубеж удалось преодолеть почти за шесть лет.

«Всем, кто строил мосты, прокладывал дороги и доставлял грузы — огромный лайк! Все ваши связи позволили достичь такого невероятного результата. От всего сердца благодарим всех игроков», — отметили в студии.

К фанатам обратился и геймдизайнер Хидэо Кодзима: «Большое спасибо. Сэмы со всего света продолжают заниматься доставками. Вы соединяете мир».

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© Фото: Kojima Productions
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© Фото: Kojima Productions

Релиз игры состоялся 8 ноября 2019 года для PS4 и 14 июля 2020-го для ПК. Цель Death Stranding — воссоединить расколотое общество после катаклизма, который открыл дверь между живыми и мертвыми.

«Игроки берут на себя роль Сэма Бриджеса, который отправляется на задание, чтобы дать надежду человечеству, соединив последних выживших в разрушенной Америке», — гласит синопсис проекта.

В марте этого года Кодзима презентовал на сцене фестиваля SXSW 2025 в Остине новый эпичный трейлер Death Stranding 2: On the Beach. 10-минутный трейлер объясняет, что действие Death Stranding 2 разворачивается спустя 11 месяцев после образования Объединенных Городов Америки.

Серверы выстроились вдоль пляжа, а доставка грузов была автоматизирована, что якобы лишило работы курьеров вроде Сэма. Релиз игры состоится 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.

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