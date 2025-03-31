Shaman не разрешили продавать алкоголь под брендом «Я русский», чтобы не оскорблять россиян

Роспатент отказался регистрировать товарный знак «Я русский» для продажи алкогольной продукции из‑за опасений оскорбить чувство достоинства россиян. Заявку подавал певец Shaman, сообщает Baza.
«Заявленное обозначение [„Я русский“] может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции», — говорится в решении Роспатента.
В регуляторе посчитали, что регистрация товарных знаков наподобие «Я русский» «может быть признана противоречащей общественным интересам». Там также отметили, что название, предложенное Ярославом Дроновым (настоящее имя Shaman), напоминает алкогольный бренд «Русская водка». Эксперты Роспатента посчитали, что название «Я русский» не способно выполнять основную функцию товарного знака — индивидуализировать товары заявителя.
Роспатент отказал в регистрации бренда «Я русский» еще 5 марта. Против этого выступали в Госдуме и «Ветеранах России», посчитав аморальным продажу алкоголя под этим названием.
После этого Дронов написал, что сразу догадывался об отказе. Теперь он уверен, что название его песни и «сакральные для нашего народа слова» «не достанутся никому».
«Я сознательно пошел на риски и принял на себя весь огонь общественного мнения. Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу „Я русский“ для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества», — заявил Shaman.