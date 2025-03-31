Shaman не разрешили продавать алкоголь под брендом «Я русский», чтобы не оскорблять россиян

«Я сознательно пошел на риски и принял на себя весь огонь общественного мнения. Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу „Я русский“ для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества», — заявил Shaman.