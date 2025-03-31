Концерт Бориса Гребенщикова* в Токио отменили из‑за состояния здоровья музыканта

«С тяжестью в сердце мы вынуждены отменить концерт в Токио. По предписанию врачей Борису сейчас лучше избегать длинных перелетов. Очень надеемся, что еще в этом году мы все-таки сможем выступить в Японии», ― говорится на официальной странице музыканта в фейсбуке**.