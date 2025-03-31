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Концерт Бориса Гребенщикова* в Токио отменили из‑за состояния здоровья музыканта

Сегодня в 11:37
Фото: @bgrebenshikov

Концерт Бориса Гребенщикова*, который должен был пройти 16 апреля в Токио, отменен.

«С тяжестью в сердце мы вынуждены отменить концерт в Токио. По предписанию врачей Борису сейчас лучше избегать длинных перелетов. Очень надеемся, что еще в этом году мы все-таки сможем выступить в Японии», ― говорится на официальной странице музыканта в фейсбуке**.

При этом об отмене выступлений 71-летнего артиста в США, запланированных на тот же месяц, не сообщается. В 2024-м он уже отменял концерты в Ницце и Дубае по состоянию здоровья.

Сейчас Гребенщиков дает концерты с акустической программой «БГ+». Группа «Аквариум» приостановила гастроли после начала военных действий на Украине.

С 2022 года Гребенщиков живет вне России. В июне 2023 года российские власти объявили его иноагентом. По словам музыканта, в РФ у него есть угроза преследования и концерты в стране ему проводить не дали бы.

* Борис Гребенщиков внесен Минюстом в реестр иноагентов.

** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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