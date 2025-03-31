Концерт Бориса Гребенщикова* в Токио отменили из‑за состояния здоровья музыканта

Концерт Бориса Гребенщикова*, который должен был пройти 16 апреля в Токио, отменен.
«С тяжестью в сердце мы вынуждены отменить концерт в Токио. По предписанию врачей Борису сейчас лучше избегать длинных перелетов. Очень надеемся, что еще в этом году мы все-таки сможем выступить в Японии», ― говорится на официальной странице музыканта в фейсбуке**.
При этом об отмене выступлений 71-летнего артиста в США, запланированных на тот же месяц, не сообщается. В 2024-м он уже отменял концерты в Ницце и Дубае по состоянию здоровья.
Сейчас Гребенщиков дает концерты с акустической программой «БГ+». Группа «Аквариум» приостановила гастроли после начала военных действий на Украине.
С 2022 года Гребенщиков живет вне России. В июне 2023 года российские власти объявили его иноагентом. По словам музыканта, в РФ у него есть угроза преследования и концерты в стране ему проводить не дали бы.
* Борис Гребенщиков внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.