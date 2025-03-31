Из «Белого лотоса» вырезали упоминание небинарной персоны после переизбрания Трампа

«Сезон был написан до выборов. И учитывая то, как администрация Трампа с тех пор еще больше раздула культурную войну против транс-персон, когда пришло время сокращать эпизод, Майк почувствовал, что сцена была настолько маленькой, а тема настолько большой, что это был неправильный способ затронуть ее», — объяснила Кун.