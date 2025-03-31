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Из «Белого лотоса» вырезали упоминание небинарной персоны после переизбрания Трампа

Сегодня в 11:30
Фото: HBO

Актриса «Белого лотоса» Кэрри Кун рассказала, что из шоу вырезали деталь личной жизни ее героини после прихода к власти Дональда Трампа.

В сцене персонаж Кейт отказывается сказать своим подругам, среди которых героиня Кун, голосовала ли она за Трампа. Однако, по словам Кун, изначально этот диалог имел еще более серьезный политический контекст.

«Изначально зритель узнает, что ее дочь на самом деле небинарная, возможно, транс-персона, и просит обращаться к ней „они“. Вы видите, как Лори пытается объяснить это своим друзьям, как она пытается использовать местоимения „они“, как она борется с языком, и это было интересно», — поделилась актриса.

«Это была всего лишь короткая сцена, но для меня она сделала тот факт, что Кейт голосовала за Трампа, гораздо более провокационным и лично оскорбительным для Лори, учитывая, кто ее ребенок в этом мире», — добавила Кун.

По словам актрисы, переизбрание Трампа заставило создателя сериала Майка Уайта засомневаться по поводу включения этой детали персонажа в окончательный монтаж.

«Сезон был написан до выборов. И учитывая то, как администрация Трампа с тех пор еще больше раздула культурную войну против транс-персон, когда пришло время сокращать эпизод, Майк почувствовал, что сцена была настолько маленькой, а тема настолько большой, что это был неправильный способ затронуть ее», — объяснила Кун.

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