Дуа Липа выиграла суд по делу о плагиате трека «Levitating»

В 2022 году Л.Рассел Браун и Сэнди Линцер обвинили певицу в нарушении авторских прав на их треки «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и «Don Diablo» 1980 года. Они утверждали, что «Levitating» позаимствовала вступительную мелодию и фразы из их песни.