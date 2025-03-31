Умер Ричард Чемберлен, звезда «Поющих в терновнике» и «Сегуна»

В возрасте 90 дет скончался американский актер Ричард Чемберлен. Об этом сообщает Variety со ссылкой на его пресс-агента. Звезда классических мини-сериалов умер на Гавайях от осложнений после инсульта.
Чемберлен дебютировал на экране в 1960 году в фильме ужасов «Тайна пурпурного рифа». Первой его крупной работой стала роль в картине «Гром барабанов».
В начале 1960-х с молодым актером заключила контракт компания MGM. Благодаря этому он получил роль доктора Килдэра в одноименном сериале, который моментально стал хитом.
Всемирную известность Чемберлену принесло участие в мини-сериалах «Сегун» (1980) и «Поющие в терновнике» (1983). Актер также снялся в роли Арамиса в «Трех мушкетерах» и сыграл главную роль Аллана Квотермейна в «Копях царя Соломона».
Помимо актерской деятельности, Чемберлен занимался пением, живописью и экоактивизмом. Благодаря его активистским усилиям река Туолумне, что протекает в Сакраменто и Вашингтоне, попала под защиту федеральных властей.