Warner Bros. отменила расширенное издание Hogwarts Legacy

Warner Bros. решила отменить ряд запланированных DLC для Hogwarts Legacy в рамках «продолжающейся реструктуризации» в компании. Об этом говорится в новом отчете.
Hogwarts Legacy вышла в 2023 году и стала одной из самых продаваемых игр года, несмотря на средние отзывы и критику в адрес Джоан Роулинг.
Сначала разработчики говорили, что у них нет планов по созданию DLC для игры. Однако в этом году Bloomberg утверждал, что расширение и «окончательное издание» Hogwarts Legacy находятся в разработке перед выходом продолжения.
DLC должен был включать в себя от 10 до 15 часов новых заданий, но содержание дополнения было «недостаточно существенным, чтобы оправдать рассматриваемую цену».
Bloomberg подчеркивает, что при этом компания все еще разрабатывает запланированный сиквел. В прошлом году Warner Bros. объявила, что Hogwarts Legacy 2 — это главный приоритет студии и проект будет связан с ремейком «Гарри Поттера» от HBO.