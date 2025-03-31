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Майки Мэдисон может исполнить главную роль в экранизации Resident Evil

Сегодня в 10:43
Фото: FilmNation Entertainment

Майки Мэдисон («Анора») предложили главную роль в новом фильме франшизы Resident Evil режиссера Зака Креггера. Об этом сообщает инсайдер Джордан Руими.

В фильме также может сняться Остин Абрамс из «Эйфории». По данным инсайдера, он может сыграть курьера, которому поручено доставить посылку в отдаленную больницу.

Вскоре он окажется в центре вспышки эпидемии и будет вынужден сражаться с полчищами мутировавших существ, чтобы выжить. Съемки «Обители зла» («Resident Evil») должны начаться осенью — через несколько недель после выхода на экраны фильма Креггера «Оружие».

Новый фильм по Resident Evil, в отличие от предыдущих экранизаций, обещает быть ближе к оригинальной игре. Его релиз запланирован на 18 сентября 2026 года. Креггер выступил одним из сценаристов.

В июле 2024-го компания Capcom объявила о разработке новой части Resident Evil. Создатель Resident Evil 7 Коси Наканиси признался, что после выхода последней игры было трудно понять, над чем работать, но, по его словам, команда нашла амбициозную идею для новой части.

Последняя часть Resident Evil вышла в 2021 году. Главным героем игры выступал Итан Уинтерс — протагонист Resident Evil 7: Biohazard, который в результате неизвестных событий оказался в загадочной заснеженной деревне.

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