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Майкл Манн завершил работу над сценарием «Схватки-2»

Сегодня в 10:37
Фото: Warner Bros.

Майкл Манн официально завершил работу над сценарием «Схватки-2», долгожданного продолжения криминальной драмы 1995 года с Аль Пачино и Робертом Де Ниро.

Отвечая на вопрос о статусе проекта в интервью изданию Vulture, легендарный режиссер сказал, что «только что закончил сценарий и сдал первый черновик». На вопрос, кому именно он его передал, Манн ответил, что Warner Bros., которая выпустила первый фильм. «О большем я не могу говорить. Но это захватывающий проект», — добавил он.

Ранее во время мастер-класса на кинофестивале Red Sea Film Festival Манн говорил, что сценарий «должен быть закончен очень скоро» и что он будет делать это «на обратном пути в Лос-Анджелес».

В ходе беседы с Vulture Манн также затронул тему наследия некоторых из своих фильмов и того, как они связаны с его режиссерским стилем. «Я не режиссер-ремесленник, но мне бы хотелось им быть, потому что я люблю снимать. Но я много вкладываю в фильм, и поэтому мне кажется, что иногда они имеют многослойное содержание», — сказал он.

«Они не просты. Они могут быть абсолютно понятными — не все мои фильмы, но некоторые из них могут быть доступными только как что‑то, что будет течь, просто займет вас на два часа или два часа и 45 минут, как в случае со „Схваткой“ и „Своим человеком“, — но в них также много всего, потому что я стремился вложить в них большую глубину», — добавил Манн.

В октябре 2023-го постановщик подтвердил, что сиквел культовой криминальной драмы станет его следующей работой. Позже он рассказал, что снимет фильм на пленку, впервые с 1999 года.

В апреле того же года в СМИ появилась информация, что молодую версию персонажа Роберта Де Ниро — Нила МакКоли — может сыграть Адам Драйвер. По слухам, на другие роли претендовали Аль Пачино, Ана де Армас и Остин Батлер. «Схватка-2» расскажет о молодых версиях Нила МакКоли, Криса Шихерлиса (Вэл Килмер) и Винсента Ханны (Аль Пачино) в годы, предшествующие криминальной саге Лос-Анджелеса.

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