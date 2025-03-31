Майкл Манн завершил работу над сценарием «Схватки-2»

«Они не просты. Они могут быть абсолютно понятными — не все мои фильмы, но некоторые из них могут быть доступными только как что‑то, что будет течь, просто займет вас на два часа или два часа и 45 минут, как в случае со „Схваткой“ и „Своим человеком“, — но в них также много всего, потому что я стремился вложить в них большую глубину», — добавил Манн.