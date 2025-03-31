В российский прокат выйдет драма «Зона интересов», лауреат «Оскара» и Канн

15 мая в российских кинотеатрах начнут показывать драму «Зона интересов» британского режиссера Джонатана Глейзера. Об этом «Афише Daily» рассказали в «Амедиатеке», которая занимается дистрибуцией фильма в РФ.
Картина рассказывает о семье коменданта Освенцима Рудольфа Хесса. Вместе с супругой и детьми он живет в роскошном доме, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, — это клубы дыма из крематория, крики жертв, стрельба и лай собак. При этом Хессы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком.
«Глейзер специально не показывает жертв холокоста (мы видим только дым печей), а показывает людей (хотя непонятно, можно ли назвать их людьми), которые пытаются возвести „райский сад“ посреди настоящего ада. А поскольку Глейзер не логоцентричный режиссер, словам он предпочитает силу изображения. В этом смысле его „Зона интересов“ — чистое кино, потому что оно разговаривает со зрителями исключительно на языке оседающих в памяти образов», ― отмечал кинокритик «Афиши Daily» Евгений Ткачев.
«Зона интересов» получила Гран-при Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар» — за лучший международный фильм и лучший звук. В главных ролях Сандра Хюллер («Анатомия падения», «Тони Эрдманн») и Кристиан Фридель («Белый лотос», «Белая лента»).