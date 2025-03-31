Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств и запретили избираться в органы власти

Марин Ле Пен и восемь депутатов от ультраправой партии «Национальное объединение» признали виновными в нецелевом расходовании средств Европарламента, сообщил Би-би-си.
Судья пока не сообщил, каким будет приговор. Однако, как отмечает издание, признание политика виновной автоматически лишает ее права избираться президентом Франции на 5 лет. Таким образом, она не сможет баллотироваться в 2027 году, как собиралась.
Ранее прокуроры заявили, что наказанием для Ле Пен должен стать не только штраф в размере 300 тыс. евро и тюремный срок, но и лишение права баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет.
Расследование в отношении лидера «Национального объединения» начали в июле 2024 года. Политика заподозрили в незаконном финансировании президентской кампании в 2022 году.
По французскому законодательству, кандидаты на выборах не могут превышать установленный лимит расходов на кампанию. Если требование соблюдается, государство возмещает часть расходов на кампанию. При нарушении условий комиссия может инициировать судебное расследование.