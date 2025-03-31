Дом детства Дэвида Боуи продадут за 450 тысяч фунтов стерлингов

Старый дом детства Дэвида Боуи выставили на продажу, пишет NME.
Дом в Бромли, куда ныне покойный артист переехал в 1953 году, когда ему было всего шесть лет, продается за 449 500 фунтов стерлингов. Боуи прожил в этом доме со своей семьей год, после чего они переехали в Ист-Энд, где поселились по адресу 4 Plaistow Grove.
В доме есть две спальни с двуспальными кроватями, одна ванная комната, столовая, гостиная, маленькая кухня и небольшой сад за домом.
Жилище называют «очаровательным старинным террасным домом с двумя спальнями, расположенным в тихом жилом районе недалеко от центра Бикли на границе Бромли». «Этот викторианский дом излучает чувство спокойствия и умиротворения, что делает его идеальным местом для жизни», — говорится в описании.
В ноябре 2023-го лист с рукописными текстами песен Боуи выставили на британском аукционе Omega Auctions за 126 тыс. долларов. Ранее рукописный текст трека «Starman» Боуи ушел с молотка аукциона Omega Auctions за 208 тыс. долларов, а рукопись песни «The Jean Genie» продали за 72 тыс. долларов.