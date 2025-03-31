Дом детства Дэвида Боуи продадут за 450 тысяч фунтов стерлингов

Дом в Бромли, куда ныне покойный артист переехал в 1953 году, когда ему было всего шесть лет, продается за 449 500 фунтов стерлингов. Боуи прожил в этом доме со своей семьей год, после чего они переехали в Ист-Энд, где поселились по адресу 4 Plaistow Grove.