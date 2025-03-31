В Москве пройдет мотофестиваль в честь открытия мотосезона

Сегодня / 07:06
Экс-команда российского филиала Condé Nast запускает новое издание о моде
Сегодня / 09:31
Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств и запретили избираться в органы власти
Сегодня / 07:55
У Паши Техника поражено почти 100% легких, и прогноз «не очень благоприятный»
Сегодня / 07:23
Умер постановщик боев и актер из «Безумного Макса» Ричард Нортон
Сегодня / 07:06
Microsoft хочет изменить синий «экран смерти» на зеленый и отказаться от грустного смайлика
Сегодня / 06:38
Российский аналог FIFA планируют выпустить до 2030 года
Сегодня / 06:09
Мэттью Лиллард боится все испортить своим возвращением во франшизу «Крик»
Вчера / 15:30
Школьник из Москвы победил на первенстве мира по шахматам
Вчера / 13:55
Первая орбитальная ракета, запущенная из Европы, взорвалась сразу после взлета
Вчера / 12:53
Власти США расследуют Disney из‑за политики инклюзивности
Вчера / 11:59
Художник Иван Namer выбросил кота с четвертого этажа и снял это на видео. Питомец выжил
Вчера / 09:45
Самые крупные лесные пожары в Южной Корее мог устроить мужчина, когда ухаживал за могилой бабушки
Вчера / 08:50
Росстат: почти все россияне обзавелись туалетами внутри квартир и домов
Вчера / 07:41
В Германии разместили газетные объявления о поиске мэра из‑за нехватки кадров
Вчера / 06:24
Игра Split Fiction попала в Книгу Гиннесса с тремя мировыми рекордами
29 марта / 18:10
Том Хэнкс и его сын воссоздали сцены из «Форреста Гампа» в кантри-клипе
29 марта / 15:35
Звезда «Офиса» Рашида Джонс считает, что зрителям не понравился ее персонаж, поэтому ее уволили
29 марта / 13:57
Стрелку часов Кембриджского университета вернули спустя почти столетие
29 марта / 13:25
Россияне засняли солнечное затмение
29 марта / 12:52
Киноакадемия США извинилась за свою реакцию на арест палестинского лауреата «Оскара»
29 марта / 11:26
Голливудские студии зарабатывают на фейковых трейлерах, сгенерированных нейросетями
29 марта / 09:50
Билли Айлиш записала ролик под трек «Glamour»
29 марта / 08:45
НАСА запустило ракеты прямо в северное сияние, чтобы узнать, как оно влияет на атмосферу
29 марта / 07:49
Илон Маск перепродал соцсеть X собственной компании xAI
29 марта / 07:14
«Больница Питт» вернется со вторым сезоном в январе 2026 года
29 марта / 06:37
«Отец года»: Райан Рейнолдс признался, что заставил свою дочь произнести пошлую фразу на съемках
29 марта / 05:53
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000
28 марта / 23:33
Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию

В Москве пройдет мотофестиваль в честь открытия мотосезона

Сегодня в 09:04
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля. В этот же день пройдет 12-й мотофестиваль, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Открытие мотосезона будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Программу мероприятия и маршрут опубликуют позже. Для мотолюбителей обещают «различные интерактивы, чтобы скрасить ожидание» старта мотосезона.

Ликсутов считает, что такие события ― отличная возможность напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД и ответственном поведении за рулем.

В прошлом году открытие мотосезона привлекло более 15 тыс. мотолюбителей.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами