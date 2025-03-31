В Москве пройдет мотофестиваль в честь открытия мотосезона

Мотосезон в Москве откроется 26 апреля. В этот же день пройдет 12-й мотофестиваль, сообщил ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Открытие мотосезона будет посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Программу мероприятия и маршрут опубликуют позже. Для мотолюбителей обещают «различные интерактивы, чтобы скрасить ожидание» старта мотосезона.
Ликсутов считает, что такие события ― отличная возможность напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД и ответственном поведении за рулем.
В прошлом году открытие мотосезона привлекло более 15 тыс. мотолюбителей.