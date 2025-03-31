У Паши Техника поражено почти 100% легких, и прогноз «не очень благоприятный»

Состояние Паши Техника тяжелое, ближе к крайней степени тяжести, и нестабильное. Об этом сообщил врач музыканта, чье голосовое сообщение опубликовал проект «Выжившие». По словам врача, «прогноз не очень благоприятный».
«Лежит с пневмонией, поражение [легких] почти 100% — скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную. С полиорганной недостаточностью, с септическим шоком», ― отметил он.
Сейчас Техник находится на вазопрессорной поддержке (ему искусственно повышают давление), на ИВЛ и ЭКМО. По предположению бывшей супруги рэпера Евы Карицкой, в таком тяжелом состоянии артист мог оказаться из‑за неправильного лечения — «не теми» антибиотиками.
Паша Техник попал в тяжелом состоянии в тайскую больницу несколько дней назад. Там его ввели в искусственную кому. Чем именно вызвано отравление рэпера, точно неизвестно.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста писал, что недавно Техник получил тяжелое отравление запрещенными веществами, после чего ему потребовалась помощь врачей. Бывшая жена артиста Ева Карицкая опубликовала скриншот переписки, где менеджер Техника говорит, что тот «выпил сироп или что‑то там» и теперь под капельницей.
Mash со ссылкой на друзей рэпера сообщил, что музыканту стало плохо, после того как некий фанат угостил его таблетками на вечеринке.