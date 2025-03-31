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Умер постановщик боев и актер из «Безумного Макса» Ричард Нортон

Сегодня в 07:23
Фото: American Cinema Productions

В возрасте 75 лет умер голливудский тренер, хореограф боев, каскадер и актер франшизы «Безумный Макс» Ричард Нортон. Об этом в своих соцсетях рассказала его жена Джуди Грин.

«Я опустошена и разбита, у меня нет слов… Я потеряла все. Я знаю, что будет много любви и потрясения из‑за утраты этого невероятного человека. Любви всей моей жизни. Сейчас я пытаюсь смириться со своей огромной утратой», — написала она.

Под постом Грин коллега Нортона Чарли Фрейзер, работавшая с ним над фильмом «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», написала: «Посылаю тебе свет и любовь, Рич». Свои соболезнования также выразили звезда «Пацанов» Карен Фукухара и Джеймс Ганн, которые работали с Нортоном, когда он координировал бои для двух фильмов «Отряда самоубийц».

Нортон с ранних лет увлекался боевыми искусствами и вскоре устроился телохранителем к таким звездам, как The Rolling Stones, Джеймс Тейлор, Мик Джаггер, ABBA и Линда Ронштадт. Они подтолкнули его к работе в Голливуде.

В итоге Нортон тренировал Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Аню Тейлор-Джой, Марго Робби, Лиама Нисона и других. Первую роль он получил в фильме 1980 года «Октагон», где сыграл антагониста-ниндзя Ке в паре с другом и коллегой Чаком Норрисом.

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