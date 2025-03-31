Умер постановщик боев и актер из «Безумного Макса» Ричард Нортон

«Я опустошена и разбита, у меня нет слов… Я потеряла все. Я знаю, что будет много любви и потрясения из‑за утраты этого невероятного человека. Любви всей моей жизни. Сейчас я пытаюсь смириться со своей огромной утратой», — написала она.