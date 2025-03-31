Экс-команда российского филиала Conde Nast запускает новое издание о моде

Целевой аудиторией газеты станут женщины от 25 до 55 лет. Издание будет ориентировано на аналитику фэшн-отрасли. При этом редакция отказалась от концепции «главных героев» ― на обложке вместо них будет художественная иллюстрация, соответствующая теме выпуска. Один из собеседников «Коммерсанта» назвал новое издание аналогом зарубежного Business of Fashion.