Экс-команда российского филиала Conde Nast запускает новое издание о моде

Бывшая команда российского филиала глянцевого издательства Conde Nast вместе с экс-главредом Peopletalk Мадонной Мур запускает новое деловое издание о моде Fashion Paper. Об этом Мур рассказала «Коммерсанту».
На первом этапе печатная версия издания будет выходить раз в квартал, затем издание может стать ежемесячным. Первый номер Fashion Paper, посвященный переходе моды в онлайн, уходит в печать 7 апреля. Тираж Мадонна Мур называть отказалась.
Целевой аудиторией газеты станут женщины от 25 до 55 лет. Издание будет ориентировано на аналитику фэшн-отрасли. При этом редакция отказалась от концепции «главных героев» ― на обложке вместо них будет художественная иллюстрация, соответствующая теме выпуска. Один из собеседников «Коммерсанта» назвал новое издание аналогом зарубежного Business of Fashion.
Главным редактором Fashion Paper стала экс-главред «Vogue Россия» Александра Нечаева, выпускающим редактором ― Евгения Кузьмичева, ранее работавшая в «Ведомостях». На должность арт-директора назначен бывший арт-директор Glamour Михаил Мусин. К созданию каждого номера также будет привлекать экспертов.
Газету будут распространять через маркетплейсы и книжные магазины. Источники «Коммерсанта» на медиарынке сомневаются, что такой механизм будет успешным. По их словам, на маркетплейсах невысокие продажи печатной продукции, за исключением отдельных изданий. Деньги может принести подписка, но собеседники издания не думают, что на первом этапе команда рассматривает такой вариант.
Издательский дом Conde Nast (бренды Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD, CNX) свернул деятельность в России в марте 2022 года. Вместе с ним российский рынок покинул американский медиаконгломерат Hearst. Позже российская компания Independent Media провела ребрендинг изданий, входивших в холдинг: Esquire переименовали в «Правила жизни», Harper’s Bazaar ― в The Symbol, Men’s Health ― в Men Today, Cosmopolitan — в The Voice
По данным аналитического центра «Чек Индекс», в 2024 году продажи газет и журналов в России сократились на 9%. При этом сегмент подписок на онлайн-издания вырос на 23%.