Microsoft хочет изменить синий «экран смерти» на зеленый и отказаться от грустного смайлика

Microsoft планирует отказаться от синего «экрана смерти» (BSOD). В бета-версии Windows 11 24H2 уже тестируется зеленый экран.
Из дизайна также убрали грустный смайлик и QR-код. Теперь на зеленом фоне отображаются проценты и надпись «Ваше устройство столкнулось с проблемой и нуждается в перезагрузке».
По словам разработчиков, новый экран лучше соответствует принципам дизайна и поддерживает цель компании — вернуть пользователей к продуктивной работе как можно быстрее.
По данным новостного сайта Windows Latest, Microsoft также тестирует черную версию «экрана смерти». Однако ее называют менее удачной из‑за сходства с экраном Центра обновления Windows.
Синий «экран смерти» — один из самых известных и ненавистных экранов операционной системы Windows. Он появился в Windows 3.0 в 1990 году и практически не изменился с момента выхода современных операционных систем, таких как Windows 7 или Vista.