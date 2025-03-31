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Российский аналог FIFA планируют выпустить до 2030 года

Сегодня в 06:38
Фото: Electronic Arts

Российский аналог футбольного симулятора FIFA планируют выпустить до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.

Сейчас игра находится в разработке. «Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет», — отметил он, не уточняя деталей.

Идею создать собственную версию футбольного симулятора предложил экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин. 21 февраля 2024-го на открытии «Игр будущего» в Казани он обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в создании аналога, который сейчас называется FC.

Позже глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный отметил, что игра уже разрабатывается, в том числе при поддержке «Газпрома» — генерального спонсора «Зенита».

После начала военной операции на территории Украины Electronic Arts исключила из игр FIFA российские клубы и сборную. В EA тогда пояснили, что решили убрать команды в соответствии с действиями партнеров из организаций FIFA и UEFA.

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