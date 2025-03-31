Российский аналог FIFA планируют выпустить до 2030 года

Российский аналог футбольного симулятора FIFA планируют выпустить до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова.
Сейчас игра находится в разработке. «Аналог симулятора FIFA создается, никакой паузы нет», — отметил он, не уточняя деталей.
Идею создать собственную версию футбольного симулятора предложил экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин. 21 февраля 2024-го на открытии «Игр будущего» в Казани он обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в создании аналога, который сейчас называется FC.
Позже глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный отметил, что игра уже разрабатывается, в том числе при поддержке «Газпрома» — генерального спонсора «Зенита».
После начала военной операции на территории Украины Electronic Arts исключила из игр FIFA российские клубы и сборную. В EA тогда пояснили, что решили убрать команды в соответствии с действиями партнеров из организаций FIFA и UEFA.