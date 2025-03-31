Мэттью Лиллард боится все испортить своим возвращением во франшизу «Крик»

Мэттью Лиллард взволнован возвращением во франшизу «Крик» в новом фильме. Об этом он рассказал на выставке 90s Con.
«Я очень взволнован и немного напуган возвращением, потому что вдруг все, что я могу сделать, это испортить наследие, которое у нас есть», — отметил актер.
Фильм «Крик» вышел в 1996 году и быстро стал культовой классикой жанра слешеров. В нем Лиллард сыграл одержимого киномана и одного из двух убийц Стюарта, Стю Мейчера.
Последний раз он появлялся на экране, когда преследовал Сидни в исполнении Нив Кэмпбелл, пытаясь убить ее, а затем погиб сам.
Съемки «Крика-7» уже начались. Ими руководит режиссер Кевин Уильямсон, сценарист фильмов «Крик», «Крик-2» и «Крик-4». Сценарий будущей ленты написал Гай Бьюсик, работавший также над «Криком-5» и «Криком-6». Выход слешера в мировой прокат запланирован на 27 февраля 2026 года.
Изначально «Крик-7» должен был снимать Кристофер Лэндон, но он покинул команду проекта, после того как от участия в проекте отказалась Дженна Ортега. До этого продюсеры уволили другую звезду серии — Мелиссу Барреру — из‑за ее комментариев в соцсетях о войне Израиля против ХАМАС.