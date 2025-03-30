Школьник из Москвы победил на первенстве мира по шахматам

12-летний Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам в Сербии. Конкуренцию ему составили 462 участника турнира из 43 стран, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент образования и науки Москвы.
Соревнования проходили с 19 по 28 марта в городе Врнячка-Баня. Ученик Курчатовской школы Матфей Юрасов стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет.
Всего делегацию шахматистов из РФ представляли 48 человек, 24 из которых родом из Москвы. Соревнования проводились в шести возрастных категориях: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет.
В турнире среди юношей до 15 лет также одержал победу Глеб Щеглов, а Оскар Фатхлисламов и Мирослав Батурин-Виноградов получили бронзовые медали. Третье место в категории до 13 лет заняла София Гаер.
В конце 2024 года 18-летний индиец Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. Он побил рекорд Гарри Каспарова, который завоевал титул чемпиона мира в 1985 году в возрасте 22 лет.