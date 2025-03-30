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Первая орбитальная ракета, запущенная из Европы, взорвалась сразу после взлета

Сегодня в 13:55
Фото: The Guardian/YouTube

Испытательная ракета, предназначенная для запуска спутников из Европы, упала на землю и взорвалась менее чем через минуту после взлета в Норвегии. Проектом занимается немецкий стартап Isar Aerospace, сообщает The Guardian.

Запуск и крушение транслировалось на ютубе. Беспилотная ракета Spectrum успела подняться в воздух с космодрома Андёйа в Арктике, но затем отклонилась от курса и упала.

Тем не менее Isar Aerospace сообщила о важных данных, полученных в ходе испытания. Это была первая комплексная проверка всех систем ракеты, поэтому ее крушение было в планах. Компания ранее заявляла, что, если полет продлится 30 секунд, его уже будут считать успешным.

Орбитальные ракеты предназначены для вывода спутников на орбиту Земли или за ее пределы. Spectrum предназначен для малых и средних спутников весом до одной тонны, хотя во время своего первого полета с космодрома в Норвегии он не нес груза.

The Guardian со ссылкой на оценки экспертов пишет, что в течение следующих двух десятилетий мировая космическая отрасль может принести доход в размере более 1 трлн долларов.

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