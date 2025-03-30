Первая орбитальная ракета, запущенная из Европы, взорвалась сразу после взлета

Тем не менее Isar Aerospace сообщила о важных данных, полученных в ходе испытания. Это была первая комплексная проверка всех систем ракеты, поэтому ее крушение было в планах. Компания ранее заявляла, что, если полет продлится 30 секунд, его уже будут считать успешным.