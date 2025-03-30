Власти США расследуют Disney из‑за политики инклюзивности

«Я хочу гарантировать, что Disney положит конец любым дискриминационным инициативам по существу, а не только уберет название. Во-вторых, я хочу установить, всегда ли действия Disney — продолжающиеся или недавно завершенные — соответствовали применимым правилам Федеральной комиссии по связи», — написал Карр в письме к главе Disney Роберту А. Айгеру.