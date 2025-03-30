Власти США расследуют Disney из‑за политики инклюзивности

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запустила расследование против Disney из‑за политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Об этом сообщают The New York Times (NYT) и CNBC.
У главы ведомства Брендана Карра есть подозрения, что Disney могла нарушить правила о равном трудоустройстве из‑за соблюдения «возмутительным формам дискриминации DEI». Как пишет NYT, неизвестно, может ли FCC наказывать студию из‑за политики инклюзивности.
«Я хочу гарантировать, что Disney положит конец любым дискриминационным инициативам по существу, а не только уберет название. Во-вторых, я хочу установить, всегда ли действия Disney — продолжающиеся или недавно завершенные — соответствовали применимым правилам Федеральной комиссии по связи», — написал Карр в письме к главе Disney Роберту А. Айгеру.
Аналогичное расследование Карр запустил против телекорпорации ABC, а в феврале — против NBC. Он начал делать это с момента назначения Дональдом Трампом на должность председателя FCC и вслед за указом о запрете «незаконных и безнравственных» программ DEI в федеральном правительстве.
Disney еще в феврале объявил о частичном сворачивании и изменении программ DEI. В то же время на такие же меры пошли Google, Amazon, Boeing, Ford, McDonald’s и Meta*.
* Meta признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.