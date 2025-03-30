Художник Иван Namer выбросил кота с четвертого этажа и снял это на видео. Питомец выжил

«Я его выкинул, короче, в сердцах. Но потом понял, быстро одумался, что это бред. Пошел забрал. Он сам поднялся, зашел в лифт, прошел по коридору ко мне домой. Я его накормил, напоил. У него немножко разбит подбородок, потому что он ударился об бордюр. <…> Я надеюсь, у него нет никаких переломов, [повреждений] внутренних органов. <…> Вроде он так, более-менее», — сказал Namer. Художник добавил, что ему «надо будет подойти и написать объяснительную» в полиции.