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Художник Иван Namer выбросил кота с четвертого этажа и снял это на видео. Питомец выжил

Сегодня в 11:59
Фото: NÅMERGRAM/Telegram

Художник и участник творческого объединения A.D.E.D. Иван Namer сбросил своего кота с четвертого этажа и заснял это на видео. Прокуратура Москвы взялась за установление обстоятельств жестокого обращения с животным, за которое может грозить уголовное наказание.

В ночь на 30 марта Namer опубликовал в своем телеграм-канале два видео: на первом он открывает окно и сбрасывает кота по кличке Фифти на бетонную плитку, а на втором показывает, что питомец жив. Позже он удалил эти ролики, но их успели сохранить.

Следом Namer выложил видео, как кот питается из миски с окровавленным подбородком. «Люди, вы зря его недооцениваете: это супербоевой и суперживучий кот. Он спокойной спит себе у меня дома. Не надо поднимать шухер, пожалуйста», — говорит Namer, поглаживая кота. После этого в его личные сообщения стали писать оскорбления и угрозы, скриншотами которых он поделился.

Namer попытался объяснить в своем канале, зачем он сбросил Фифти с большой высоты. По его словам, он смотрел футбол, пил безалкогольное шампанское и оставил после себя крошки от круассанов, за которыми к нему в комнату «залез этот кот». Namer признался, что «очень устал» от питомца, который «очень много денег у него сжирает». Он посетовал, что ему приходится «убирать лоток» и покупать новый каждые два дня, что «невыгодно».

«Я его выкинул, короче, в сердцах. Но потом понял, быстро одумался, что это бред. Пошел забрал. Он сам поднялся, зашел в лифт, прошел по коридору ко мне домой. Я его накормил, напоил. У него немножко разбит подбородок, потому что он ударился об бордюр. <…> Я надеюсь, у него нет никаких переломов, [повреждений] внутренних органов. <…> Вроде он так, более-менее», — сказал Namer. Художник добавил, что ему «надо будет подойти и написать объяснительную» в полиции.

30 марта владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов сообщил, что Namer передал кота девушке по имени Лиза. Животное поместили в стационар хирургического отделения. Предварительно известно, что у Фифти нет переломов, но есть подозрение на внутреннее кровотечение и разрыв внутренних органов.

В A.D.E.D. назвали выходку Namer «обострением его психологического недуга». «Сейчас держим руку и чем можем помогаем здоровью кота и занимаемся Ваниным здоровьем параллельно», — говорится в соцсетях объединения.

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