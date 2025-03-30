Самые крупные лесные пожары в Южной Корее мог устроить мужчина, когда ухаживал за могилой бабушки

Из‑за сильного ветра и засухи в Южной Корее произошло более десятка пожаров, в результате которых погиби 30 человек и сгорело более 48 тыс. гектаров леса, в том числе древний храм Гоунса. Во время тушения погиб один вертолетчик. Местные власти назвали происшествие самым страшным пожаром в истории страны. 2024 год был самым жарким в Южной Корее.