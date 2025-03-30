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Самые крупные лесные пожары в Южной Корее мог устроить мужчина, когда ухаживал за могилой бабушки

Сегодня в 09:45
Фото: Anadolu/Getty Images

Полиция Южной Кореи нашла подозреваемого в самых крупных лесных пожарах в истории страны. Им стал мужчина, который убирался на могилах своих бабушки и дедушки, передает The Guardian заявление следователя.

В провинции Северный Кёнсан, которая наиболее сильно пострадала от пожаров, задержали 56-летнего мужчину по обвинению в непреднамеренном поджоге. Полиция считает, что он спровоцировал стихийное бедствие, когда убирался на могилах родственников 22 марта.

Дочь подозреваемого рассказала следователям, что ее отец пытался поджечь зажигалкой ветки деревьев, висевшие над могилами. Пламя «разнесло ветром, и в итоге оно привело к лесному пожару», пояснила она.

Полиция не стала разглашать личность подозреваемого. Следователи вызовут его на допрос после завершения выездной проверки, которая может продолжаться более месяца.

Из‑за сильного ветра и засухи в Южной Корее произошло более десятка пожаров, в результате которых погиби 30 человек и сгорело более 48 тыс. гектаров леса, в том числе древний храм Гоунса. Во время тушения погиб один вертолетчик. Местные власти назвали происшествие самым страшным пожаром в истории страны. 2024 год был самым жарким в Южной Корее.

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