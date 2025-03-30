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Росстат: почти все россияне обзавелись туалетами внутри квартир и домов

Сегодня в 08:50
Фото: Giorgio Trovato/Unsplash

91,8% домохозяйств в РФ располагают туалетами внутри своих квартир или домов. Более 77% домохозяйств имеют возможность удалять сточные воды в централизованную канализацию, передает РБК новые данные Росстата.

По данным статистического ведомства, в 2022 году туалетом внутри строений пользовались 89,1% россиян, в 2020-м — 88,8%. В прошлом году туалеты в местах общего пользования, отдельном строении или дворовой пристройке были у 7,8% домохозяйств, а в 2022-м — около 10,4%. Об отсутствии туалета заявили 0,4% респондентов.

77,1% всех домохозяйств удаляют сточные воды в централизованную канализацию, выяснил Росстат. 6,2% использовали индивидуальную канализационную систему, 13,7% — выгребные ямы. 3% заявили, что у них нет системы канализации.

Трубы с выгребными ямами используют 53,1% из числа домохозяйств, проживающих в индивидуальных домах, а индивидуальной канализацией, включая септик, — 23,1% таких домохозяйств. По сравнению с 2022 годом доля россиян с доступом к централизованной канализации увеличилась на 4,5 процентных пункта.

Рост доли домохозяйств с системами, альтернативными центральной канализации, может быть связан с переселением части граждан в частные дома, отмечали в Росстате в 2021 году. В прошлом году проживающих в индивидуальных домах стало больше на 6%.

В опросе Росстата приняли участие 60 тыс. домохозяйств по всей РФ.

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