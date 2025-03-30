Росстат: почти все россияне обзавелись туалетами внутри квартир и домов

По данным статистического ведомства, в 2022 году туалетом внутри строений пользовались 89,1% россиян, в 2020-м — 88,8%. В прошлом году туалеты в местах общего пользования, отдельном строении или дворовой пристройке были у 7,8% домохозяйств, а в 2022-м — около 10,4%. Об отсутствии туалета заявили 0,4% респондентов.