В Германии разместили газетные объявления о поиске мэра из‑за нехватки кадров

В Германии, на острове Вангероге запустили рекламную кампанию по поиску кандидатов на должность мэра. Из‑за нехватки кадров их приходится искать через газетные объявления, сообщает Spiegel.
Рекламу организовали входящие в Совет депутатов партии — Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия и «Зеленые». Они выпустили совместное заявление, в котором признали, что им «кажется почти невозможным» найти кандидатов с необходимым опытом при условии, что даже на материке заметен дефицит кадров.
«С нами вы сможете формировать будущее, занимая ответственную должность», — говорится в объявлении местной газеты. До публикации объявления на вакансию откликнулся один человек.
От кандидата в мэры требуются наличие диплома о высшем образовании или профессиональной квалификации для высшей административной службы, а также опыт работы. Постоянное проживание на Вангероге не обязательно.
Выборы мэра Вангерога назначены на 17 августа. Подать заявку на участие в выборах можно до 14 июня.
Spiegel пишет, что местные партии ранее уже публиковали объявления о поисках мэрах. В 2018 году через газеты искали кандидатов на пост после неожиданной смерти тогдашнего градоначальника. Летом 2024-го в газетах Вангерога появилось объявления о поиске смотрителя маяка, на которое откликнулись более 1000 человек.
Вангероге — курортный остров с населением около 1000 человек и площадью 5 тыс. квадратных метров. Ежегодно там отдыхают около 120 тыс. туристов, они приезжают для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и аллергий.