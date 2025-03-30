В Германии разместили газетные объявления о поиске мэра из‑за нехватки кадров

Рекламу организовали входящие в Совет депутатов партии — Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия и «Зеленые». Они выпустили совместное заявление, в котором признали, что им «кажется почти невозможным» найти кандидатов с необходимым опытом при условии, что даже на материке заметен дефицит кадров.