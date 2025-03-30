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В Германии разместили газетные объявления о поиске мэра из‑за нехватки кадров

Сегодня в 07:41
Фото: Carsten Steger

В Германии, на острове Вангероге запустили рекламную кампанию по поиску кандидатов на должность мэра. Из‑за нехватки кадров их приходится искать через газетные объявления, сообщает Spiegel.

Рекламу организовали входящие в Совет депутатов партии — Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия и «Зеленые». Они выпустили совместное заявление, в котором признали, что им «кажется почти невозможным» найти кандидатов с необходимым опытом при условии, что даже на материке заметен дефицит кадров.

«С нами вы сможете формировать будущее, занимая ответственную должность», — говорится в объявлении местной газеты. До публикации объявления на вакансию откликнулся один человек.

От кандидата в мэры требуются наличие диплома о высшем образовании или профессиональной квалификации для высшей административной службы, а также опыт работы. Постоянное проживание на Вангероге не обязательно.

Выборы мэра Вангерога назначены на 17 августа. Подать заявку на участие в выборах можно до 14 июня.

Spiegel пишет, что местные партии ранее уже публиковали объявления о поисках мэрах. В 2018 году через газеты искали кандидатов на пост после неожиданной смерти тогдашнего градоначальника. Летом 2024-го в газетах Вангерога появилось объявления о поиске смотрителя маяка, на которое откликнулись более 1000 человек.

Вангероге — курортный остров с населением около 1000 человек и площадью 5 тыс. квадратных метров. Ежегодно там отдыхают около 120 тыс. туристов, они приезжают для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и аллергий.

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