Игра Split Fiction попала в Книгу Гиннесса с тремя мировыми рекордами

Игра Split Fiction всего за несколько дней после релиза установила сразу три мировых рекорда. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Новая работа студии Hazelight стала:
— самой популярной локальной кооперативной видеоигрой в Steam,
— самым продаваемым локальным ко-опом в течение 48 часов после релиза,
— самой продаваемой игрой в этом жанре в течение первой недели после выхода.
Split Fiction быстро побила рекорды Hazelight Studio: в первые сутки она собрала 197 434 одновременных игроков в Steam, а продажи за первые два дня превысили 1 млн копий.
Авторами Split Fiction выступили режиссер Себастьян Йоханссон и глава Hazelight Studios Юсеф Фарес. Игра рассказывает о двух начинающих писательницах ― Мио и Зои (так зовут дочерей Фареса). Их приглашают поучаствовать в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Однако все идет не по плану: Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где созданные ими миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.
Недавно стало известно, что Slit Fiction получит экранизацию. Фильмом по игре займется студия Story Kitchen, ее возглавляет команда, которая разрабатывает экранизацию предыдущего кооперативного хита Hazelight — «It Takes Two». В данный момент Story Kitchen ищет актеров, сценаристов и режиссеров в проект.