Игра Split Fiction попала в Книгу Гиннесса с тремя мировыми рекордами

Авторами Split Fiction выступили режиссер Себастьян Йоханссон и глава Hazelight Studios Юсеф Фарес. Игра рассказывает о двух начинающих писательницах ― Мио и Зои (так зовут дочерей Фареса). Их приглашают поучаствовать в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Однако все идет не по плану: Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где созданные ими миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.