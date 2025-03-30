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Игра Split Fiction попала в Книгу Гиннесса с тремя мировыми рекордами

Сегодня в 06:24
Фото: Hazelight Studios/Epic Games

Игра Split Fiction всего за несколько дней после релиза установила сразу три мировых рекорда. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Новая работа студии Hazelight стала:
— самой популярной локальной кооперативной видеоигрой в Steam,
— самым продаваемым локальным ко-опом в течение 48 часов после релиза,
— самой продаваемой игрой в этом жанре в течение первой недели после выхода.

Split Fiction быстро побила рекорды Hazelight Studio: в первые сутки она собрала 197 434 одновременных игроков в Steam, а продажи за первые два дня превысили 1 млн копий.

Авторами Split Fiction выступили режиссер Себастьян Йоханссон и глава Hazelight Studios Юсеф Фарес. Игра рассказывает о двух начинающих писательницах ― Мио и Зои (так зовут дочерей Фареса). Их приглашают поучаствовать в эксперименте с использованием машины-симулятора, позволяющей переживать собственные истории как реальность. Однако все идет не по плану: Мио и Зои оказываются запертыми внутри симуляции, где созданные ими миры научной фантастики и фэнтези переплетаются.

Недавно стало известно, что Slit Fiction получит экранизацию. Фильмом по игре займется студия Story Kitchen, ее возглавляет команда, которая разрабатывает экранизацию предыдущего кооперативного хита Hazelight — «It Takes Two». В данный момент Story Kitchen ищет актеров, сценаристов и режиссеров в проект.

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