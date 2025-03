Том Хэнкс и его сын воссоздали сцены из «Форреста Гампа» в катри-клипе

Хэнкс снялся в клипе к синглу кантри-дуэта Something Out West «You Better Run». Его сын Чет повторяет персонажа Гампа: сидит на скамейке, бегает и ловит креветок на судне «Дженни». Ближе к концу видео сын и отец появляются на скамейке вместе.