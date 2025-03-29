Том Хэнкс и его сын воссоздали сцены из «Форреста Гампа» в катри-клипе

Том Хэнкс и его сын Чет воссоздали открывающую сцену из «Форреста Гампа». Актер решил помочь своему ребенку и снялся в клипе для его кантри-группы.
Хэнкс снялся в клипе к синглу кантри-дуэта Something Out West «You Better Run». Его сын Чет повторяет персонажа Гампа: сидит на скамейке, бегает и ловит креветок на судне «Дженни». Ближе к концу видео сын и отец появляются на скамейке вместе.
Чет Хэнкс основал Something Out West вместе с Дрю Артуром, когда они жили по соседству и вместе начали отказываться от алкоголя. Дружба переросла в музыкальное сотрудничество и написание музыки.
В феврале дуэт подписал контракт с лейблом Big Machine Records и выпустил дебютный сингл «Leaving Hollywood».
В 2019 году Чет Хэнкс выпускал рэп-сингл «White Boy Summer» с отсылкой к песне Megan Thee Stallion «Hot Girl Summer». Ироничный посыл переняли крайне правые, но музыкант осудил их за использование трека в своих целях.
«„White Boy Summer“ придумывалось для того, чтобы быть веселым, игривым и праздновать белых парней, которые любят прекрасных королев всех рас. Все остальное, во что его превратили, чтобы поддержать любую ненависть или нетерпимость по отношению к любой группе людей, прискорбно, и я это осуждаю», — писал Хэнкс.