Звезда «Офиса» Рашида Джонс считает, что зрителям не понравился ее персонаж, поэтому ее уволили

Рашида Джонс рассказала о своем появлении в одном из сезонов сериала «Офис» на подкасте Good Hang. Актриса считает, что зрителям не понравился ее персонаж, поэтому ее не позвали в следующие сезоны.
Джонс сыграла сотрудницу филиала Dunder Mifflin в Стэмфорде Карен Филиппелли в третьем сезоне «Офиса». Ее героиня стала романтическим интересом Джима (Джон Красински), который только начала выстраивать любовные отношения с Пэм (Дженна Фишер) на радость фанатам. Филиппелли вырезали из четвертого сезона и мельком показали в пятом.
«Я отработала год в „Офисе“ , и они меня отпустили, что имело смысл. В этом был смысл. <…> Людям я не нравилась. Типа, фанатам это было не нужно. Я создавала любовный треугольник. И это нормально, я понимаю это», — сказала Джонс.
Следующим после «Офиса» проектом Джонс стал сериал «Парки и зоны отдыха», выходивший с 2009-го по 2015 год. Она также сыграла главную роль в комедийном сериале «Энджи Трайбека» и сняла документальный фильм Netflix о своем отце, продюсере Куинси Джонсе. Актриса снялась в четвертом сезоне «Черного зеркала».
Джонс готовится к съемкам своего режиссерского дебюта «Playdate». Она поставит ленту о психологической войне, в которую превращается общение двух матерей, чьи дочери начали собственные игры разума и столкнулись с ужасающей силой детской травли.