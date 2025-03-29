Звезда «Офиса» Рашида Джонс считает, что зрителям не понравился ее персонаж, поэтому ее уволили

«Я отработала год в „Офисе“ , и они меня отпустили, что имело смысл. В этом был смысл. <…> Людям я не нравилась. Типа, фанатам это было не нужно. Я создавала любовный треугольник. И это нормально, я понимаю это», — сказала Джонс.