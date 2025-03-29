Стрелку часов Кембриджского университета вернули спустя почти столетие

Часовая стрелка часов Кембриджского университета вернулась на место спустя почти столетие. Ее вернула дочь похитителя, сообщает The Guardian.
Трикси Бейкер унаследовала часовую стрелку после смерти своего отца, Джеффри Хантера Бейкера, выпускника Кембриджа, который умер в 1999 году в возрасте 83 лет. Во времена студенчества мужчина и его приятель под покровом темноты вынесли детали из колледжа и заменили их картонными копиями.
Руководство Кембриджа заменило стрелки, но имена похитителей оставались неизвестными до сих пор. Недостающую деталь поместили в архив, где также хранятся другие свидетельства о проделках студентов (между собой их называют лохмотьями).
«Изучение студенческих выходок — это часть долгой и разнообразной истории колледжа. Хотя мы не поощряем студентов принимать участие в таких розыгрышах, я рад узнать о них годы спустя, когда никто не пострадал и не был нанесен непоправимый ущерб — и они закончили обучение», — сказал архивариус Кембриджа Джеймс Кокс.
Джеффри Хантер Бейкер начал изучать современные языки в колледже Гонвилл-энд-Киз в 1934 году и окончил его в 1937 году. В этот период он и похитил стрелку часов.