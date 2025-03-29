Стрелку часов Кембриджского университета вернули спустя почти столетие

Сегодня / 08:45
НАСА запустило ракеты прямо в северное сияние, чтобы узнать, как оно влияет на атмосферу
Сегодня / 15:35
Звезда «Офиса» Рашида Джонс считает, что зрителям не понравился ее персонаж, поэтому ее уволили
Сегодня / 13:25
Россияне засняли солнечное затмение
Сегодня / 12:52
Киноакадемия США извинилась за свою реакцию на арест палестинского лауреата «Оскара»
Сегодня / 11:26
Голливудские студии зарабатывают на фейковых трейлерах, сгенерированных нейросетями
Сегодня / 09:50
Билли Айлиш записала ролик под трек «Glamour»
Сегодня / 07:49
Илон Маск перепродал соцсеть X собственной компании xAI
Сегодня / 07:14
«Больница Питт» вернется со вторым сезоном в январе 2026 года
Сегодня / 06:37
«Отец года»: Райан Рейнолдс признался, что заставил свою дочь произнести пошлую фразу на съемках
Сегодня / 05:53
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000
Сегодня / 23:33
Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию
Сегодня / 22:08
Суд в Испании отменил приговор футболисту Дани Алвесу, осужденному за изнасилование
Обновлено вчера в 20:55
В Мьянме при землетрясении погибли не менее 144 человек. Сотни пострадали
Вчера / 20:18
Сериал «Переходный возраст» может получить продолжение
Вчера / 18:39
«Они рождены из глубокого сексизма»: Хелен Миррен призналась, что не любит фильмы о Джеймсе Бонде
Вчера / 17:03
В Москве открылись магазины южнокорейского бренда LifeWork
Вчера / 15:24
Netflix анонсировал документальный фильм о театральной адаптации «Очень странных дел»
Вчера / 14:48
Ярмарка Non/fiction ищет крамолу среди книг участников: об этом рассказывают издатели
Вчера / 14:44
Картина, купленная американкой за 12 долларов, оказалась работой Ренуара
Вчера / 13:30
Экранизация The Legend of Zelda выйдет в марте 2027 года
Вчера / 13:08
Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны
Вчера / 12:39
Warner Bros. снесет здание студии «Луни Тюнз»
Вчера / 12:10
MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе
Вчера / 12:07
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва ― Петербург начнется летом
Вчера / 11:17
Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост
Вчера / 09:51
Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях
Вчера / 09:27
В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин
Вчера / 08:28
Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде

Стрелку часов Кембриджского университета вернули спустя почти столетие

Сегодня в 13:57
Фото: Education Images/Getty Images

Часовая стрелка часов Кембриджского университета вернулась на место спустя почти столетие. Ее вернула дочь похитителя, сообщает The Guardian.

Трикси Бейкер унаследовала часовую стрелку после смерти своего отца, Джеффри Хантера Бейкера, выпускника Кембриджа, который умер в 1999 году в возрасте 83 лет. Во времена студенчества мужчина и его приятель под покровом темноты вынесли детали из колледжа и заменили их картонными копиями.

Руководство Кембриджа заменило стрелки, но имена похитителей оставались неизвестными до сих пор. Недостающую деталь поместили в архив, где также хранятся другие свидетельства о проделках студентов (между собой их называют лохмотьями).

«Изучение студенческих выходок — это часть долгой и разнообразной истории колледжа. Хотя мы не поощряем студентов принимать участие в таких розыгрышах, я рад узнать о них годы спустя, когда никто не пострадал и не был нанесен непоправимый ущерб — и они закончили обучение», — сказал архивариус Кембриджа Джеймс Кокс.

Джеффри Хантер Бейкер начал изучать современные языки в колледже Гонвилл-энд-Киз в 1934 году и окончил его в 1937 году. В этот период он и похитил стрелку часов.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами