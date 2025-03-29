Стрелку часов Кембриджского университета вернули спустя почти столетие

«Изучение студенческих выходок — это часть долгой и разнообразной истории колледжа. Хотя мы не поощряем студентов принимать участие в таких розыгрышах, я рад узнать о них годы спустя, когда никто не пострадал и не был нанесен непоправимый ущерб — и они закончили обучение», — сказал архивариус Кембриджа Джеймс Кокс.