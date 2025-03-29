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Россияне засняли солнечное затмение

Сегодня в 13:25
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

29 марта в небе россияне могли видеть частичное солнечное затмение, если позволяла погода. В небе над Москвой Луна перекрыла Солнце менее чем на 10%, а в Петербурге — приблизительно на 20%.

Фотографии Солнца, которое загораживает Луна, появились в соцсетях. В некоторых случаях самой звезды из‑за яркого света не видно, но ее диск отражается на бликах камер.

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© Фото из соцсетей
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© Фото из соцсетей
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© Фото из соцсетей
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© Фото из соцсетей
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© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В Москве затмение можно было наблюдать на протяжении 20 минут, с 14.50 до 15.10. Следующее затмение случится 21 сентября, но увидеть его не получится.

В апреле 2024 года солнечное затмение на несколько минут погрузило небо над большей частью Северной Америки во тьму. На мексиканском телеканале из‑за этого случился казус: вместо природного явления в эфире показали мужские яйца, которые перекрыли Солнце вместо Луны.

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