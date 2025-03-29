Россияне засняли солнечное затмение

29 марта в небе россияне могли видеть частичное солнечное затмение, если позволяла погода. В небе над Москвой Луна перекрыла Солнце менее чем на 10%, а в Петербурге — приблизительно на 20%.
Фотографии Солнца, которое загораживает Луна, появились в соцсетях. В некоторых случаях самой звезды из‑за яркого света не видно, но ее диск отражается на бликах камер.
1/5
© Фото из соцсетей
2/5
© Фото из соцсетей
3/5
© Фото из соцсетей
4/5
© Фото из соцсетей
5/5
© Мобильный репортер/Агентство «Москва»
В Москве затмение можно было наблюдать на протяжении 20 минут, с 14.50 до 15.10. Следующее затмение случится 21 сентября, но увидеть его не получится.