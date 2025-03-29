Киноакадемия США извинилась за свою реакцию на арест палестинского лауреата «Оскара»

«Мы осуждаем жестокое нападение и незаконное задержание палестинского режиссера, лауреата премии „Оскар“, Хамдана Баллала поселенцами и израильскими войсками на Западном берегу. Получить „Оскар“ — непростая задача. Большинство фильмов, участвующих в конкурсе, поддерживаются широким распространением и непомерно дорогими кампаниями… То, что „Другой земли нет“ получил „Оскар“ без этих преимуществ, говорит о том, насколько важен этот фильм для голосующих членов. Нападение на Баллала — это не просто нападение на одного режиссера — это нападение на всех тех, кто осмеливается свидетельствовать и говорить неудобную правду», — заявили критики Киноакадемии.