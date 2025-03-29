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Киноакадемия США извинилась за свою реакцию на арест палестинского лауреата «Оскара»

Сегодня в 12:52
Фото: @hamdan_mo_balall

Академия кинематографических искусств и наук США принесла извинения за свою реакцию на задержание лауреата «Оскара» Хамдана Баллала военными Израиля. Об этом сообщает Variety.

«Мы искренне извиняемся перед господином Баллалом и всеми деятелями искусства, которые не нашли поддержки в нашем предыдущем заявлении, и хотим ясно дать понять, что Академия осуждает насилие такого рода в любой точке мира. Мы ненавидим подавление свободы слова при любых обстоятельствах», — говорится в письме.

25 марта на палестинского режиссера Баллала, получившего «Оскар» за документальный фильм «Нет другой земли», напали на Западном берегу реки Иордан. По информации СМИ, его атаковали местные поселенцы, после чего кинематографиста увезли в неизвестном направлении израильские солдаты. Соавтор Баллала заявил, что армия «похитила» его коллегу — вероятно, ради мести за создание фильма о конфликте израильтян и палестинцев. В полиции же заявили, что оставили режиссера на военной базе для лечения.

26 марта Киноакадемия осудила «нанесение вреда художникам», но напрямую не упомянула Баллала. На следующий день академики создали письмо с критикой руководства, которое отказалось публично защищать режиссера. Документ подписали 690 академиков, включая оскароносного режиссера Альфонсо Куарона и Джима Джармуша, актеров Марка Руффало, Оливии Колман, Хоакина Феникса, Риза Ахмеда, Пенелопу Крус, Эмму Томпсон, Наташу Лионн, Хавьера Бардема, Сандру Хюллер, Ричарда Гира и не только.

Хамдан Баллал снял фильм «Нет другой земли» вместе с Базелем Адрой, Ювалем Абрахамом и Рахелем Сором. Картина рассказала о сносе израильскими властями палестинских деревень. Она получила приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале и награду за лучший документальный проект. Фильм ожидаемо победил и на «Оскаре» в категории «Лучший документальный фильм».

«Мы осуждаем жестокое нападение и незаконное задержание палестинского режиссера, лауреата премии „Оскар“, Хамдана Баллала поселенцами и израильскими войсками на Западном берегу. Получить „Оскар“ — непростая задача. Большинство фильмов, участвующих в конкурсе, поддерживаются широким распространением и непомерно дорогими кампаниями… То, что „Другой земли нет“ получил „Оскар“ без этих преимуществ, говорит о том, насколько важен этот фильм для голосующих членов. Нападение на Баллала — это не просто нападение на одного режиссера — это нападение на всех тех, кто осмеливается свидетельствовать и говорить неудобную правду», — заявили критики Киноакадемии.

В интервью ABC News с больничной койки Баллал рассказал, что боялся за свою жизнь во время задержания. «Они продолжали атаковать меня в течение 15–20 минут. Я истекал кровью, чувстовал боль в каждой части тела», — сказал он. Режиссер отрицает, что бросался камнями, и рассказал, что солдаты издевались над ним, припоминая его победу на «Оскаре».

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