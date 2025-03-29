Голливудские студии зарабатывают на фейковых трейлерах, сгенерированных нейросетями

Голливудские студии Warner Bros., Sony и Paramount получают долю с рекламных доходов, которые приносят сгенерированные нейросетями фейковые трейлеры на ютубе. Алгоритмы видеохостинга продвигают эти видео, принося им миллионы просмотров, пишет Deadline.
По данным издания, студии начали требовать от создателей фейковых трейлеров передавать весь доход себе — якобы за использование их интеллектуальной собственности. Одним из самых крупных создателей — это ютуб-канал Screen Culture. Так, Warner Bros. Discovery (WBD) получает деньги от ненастоящих трейлеров «Супермена» и «Дома дракона». Владелец канала 27-летний Нихил Чаудхари построил на этом бизнес: он нанимает команду монтажеров и использует сервисы ИИ — Leonardo, Midjourney и ElevenLabs для генерации изображения и звука. За последние два года количество его подписчиков удвоилось, а просмотры достигли 1,4 миллиарда.
Screen Culture создает трейлеры к фильмам, которые действительно должны выйти, но у них еще не появилось видеоанонса («Фантастическая четверка»). Другие контентмейкеры создают ролики для несуществующих проектов: например, KH Studio выпускал трейлер «Игры в кальмара» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а канал VJ4rawr2 генерировал Генри Кавилла в роли нового Джеймса Бонда.
В профсоюз актеров SAG-AFTRA осудили монетизацию фейковых трейлеров. Там считают, что студии должны защищать права актеров, а не зарабатывать на использовании их образов без разрешения.
Deadline обратил внимание, что нередко в фейковых трейлерах сексуализируют женских персонажей ради кликбейта. Screen Culture изобразил главную героиню мультфильма «Головоломка» с декольте, объяснив это тем, что она взрослеет. «Все студии женоненавистнические, поэтому мы не обращаем внимания на критиков», — пояснил Чаудхари.