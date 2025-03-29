Голливудские студии зарабатывают на фейковых трейлерах, сгенерированных нейросетями

По данным издания, студии начали требовать от создателей фейковых трейлеров передавать весь доход себе — якобы за использование их интеллектуальной собственности. Одним из самых крупных создателей — это ютуб-канал Screen Culture. Так, Warner Bros. Discovery (WBD) получает деньги от ненастоящих трейлеров «Супермена» и «Дома дракона». Владелец канала 27-летний Нихил Чаудхари построил на этом бизнес: он нанимает команду монтажеров и использует сервисы ИИ — Leonardo, Midjourney и ElevenLabs для генерации изображения и звука. За последние два года количество его подписчиков удвоилось, а просмотры достигли 1,4 миллиарда.