Билли Айлиш записала ролик под трек «Glamour»

«Glamour» записали музыканты Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets на своем одноименном альбоме летом 2024 года. Трек завирусился у слушателей из РФ и Беларуси, а затем стал набирать аудиторию в западном сегменте интернета. На данный момент клип на ютубе посмотрели 20 млн раз.