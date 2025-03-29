Билли Айлиш записала ролик под трек «Glamour»

Билли Айлиш записала ролик под трек белорусских музыкантов «Glamour». Она сняла совместное видео с блогершей Квен Блэквелл, которая и выложила его в тиктоке.
«Спустя семь лет ваших молений мы наконец-то снялись вместе», — подписала Блэквелл свой тикток. Девушки, взявшись за руки, идут вместе и улыбаются.
«Glamour» записали музыканты Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets на своем одноименном альбоме летом 2024 года. Трек завирусился у слушателей из РФ и Беларуси, а затем стал набирать аудиторию в западном сегменте интернета. На данный момент клип на ютубе посмотрели 20 млн раз.
В ноябре 2024 года белорусское трио объявило о завершении совместной деятельности. Сейчас рэперы записывают сольные альбомы и завершают тур «Glamour2007».
В 2023 году в зарубежном тиктоке вирусилась песня «Мой мармеладный» Кати Лель. Она попала в топ-3 чарта Spotify.