NASA запустила ракеты прямо в северное сияние ― чтобы узнать, как оно влияет на атмосферу

NASA запустила с полигона Poker Flat на Аляске две ракеты прямиком в северное сияние, сообщает Forbes. Они озарили предрассветное небо странными голубыми огнями и белыми инверсионными следами на фоне северного сияния. Это завораживающее явление было видно в предрассветные часы в центральной и северной части Аляски.
Результаты эксперимента помогут понять, что происходит в верхних слоях атмосферы во время северного сияния, и улучшить прогнозы космической погоды.
Первой в 4.30 25 марта запустили 13-метровую ракету Terrier-Improved Malemute. На высотах от 80 до 180 километров она выпустила приборы, которые измерили магнитные возмущения и перепады давления. Через 15 минут стартовала 21-метровая Black Brant XII, распылившая розовые, голубые и белые трассеры на четырех высотах.
Студенты и исследователи из Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF) наблюдали за экспериментом с наземных станций в Уткиагвике, Кактовике, Тулик-Лейк, Игле, Винети и на полигоне Poker Flat.
Эксперимент был частью проекта под названием Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events (AWESOME), целью которого было изучить влияние северного сияния на термосферу — верхний слой атмосферы Земли, расположенный на высоте от 50 до 560 километров над поверхностью земли.
Ученые хотели узнать, может ли энергия и импульс, вызванные северным сиянием, нарушить стабильность средней и нижней термосферы. «Изменения в составе атмосферы могут повлиять на связь, навигацию и работу космических аппаратов», — пояснил объяснил физик Марк Конде из UAF.