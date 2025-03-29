NASA запустила ракеты прямо в северное сияние ― чтобы узнать, как оно влияет на атмосферу

NASA запустила с полигона Poker Flat на Аляске две ракеты прямиком в северное сияние, сообщает Forbes. Они озарили предрассветное небо странными голубыми огнями и белыми инверсионными следами на фоне северного сияния. Это завораживающее явление было видно в предрассветные часы в центральной и северной части Аляски.