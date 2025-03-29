Илон Маск перепродал соцсеть X собственной компании xAI

Один из инвесторов xAI сообщил Reuters, что Маск не интересовался мнением инвесторов перед объединением. Бизнесмен сказал им, что обе компании тесно сотрудничали, и объединение поспособствует более глубокой интеграции с искусственным интеллектом Grok, который разрабатывает xAI.