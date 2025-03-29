Илон Маск перепродал соцсеть X собственной компании xAI

Компания Илона Маска xAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, приобрела соцсеть X. Об этом сообщил Маск.
«В результате объединения стоимость xAI оценивается в 80 млрд долларов, а X — в 33 млрд долларов (45 млрд минус 12 млрд долга)», ― написал он в своем аккаунте в X.
«Будущее xAI и X взаимосвязано. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов», — добавил предприниматель.
Как отмечает Reuters, многие детали сделки неясны. В частности, непонятно, как будет выплачиваться компенсация инвесторам и как руководители X будут интегрированы в новую компанию.
Один из инвесторов xAI сообщил Reuters, что Маск не интересовался мнением инвесторов перед объединением. Бизнесмен сказал им, что обе компании тесно сотрудничали, и объединение поспособствует более глубокой интеграции с искусственным интеллектом Grok, который разрабатывает xAI.
В конце 2022 года Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов, 13 из которых были взяты в кредит банков. Спустя два года аналитики Fidelity оценили компанию в 12,3 млрд долларов, на 72% ниже суммы покупки.
Покинув биржи, X перестала делиться данными о числе пользователей на платформе. По оценке Similarweb, сменив владельца, соцсеть потеряла 20% аудитории в США, там ею пользуются 73,5 млн человек.