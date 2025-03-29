«Больница Питт» вернется со вторым сезоном в январе 2026 года

Сегодня / 08:45
NASA запустила ракеты прямо в северное сияние ― чтобы узнать, как оно влияет на атмосферу
Сегодня / 07:49
Илон Маск перепродал соцсеть X собственной компании xAI
Сегодня / 06:37
«Отец года»: Райан Рейнольдс признался, что заставил свою дочь произнести пошлую фразу на съемках
Сегодня / 05:53
Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000
Сегодня / 23:33
Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию
Сегодня / 22:08
Суд в Испании отменил приговор футболисту Дани Алвесу, осужденному за изнасилование
Обновлено вчера в 20:55
В Мьянме при землетрясении погибли не менее 144 человек. Сотни пострадали
Вчера / 20:18
Сериал «Переходный возраст» может получить продолжение
Вчера / 18:39
«Они рождены из глубокого сексизма»: Хелен Миррен призналась, что не любит фильмы о Джеймсе Бонде
Вчера / 17:03
В Москве открылись магазины южнокорейского бренда LifeWork
Вчера / 15:24
Netflix анонсировал документальный фильм о театральной адаптации «Очень странных дел»
Вчера / 14:48
Ярмарка Non/fiction ищет крамолу среди книг участников: об этом рассказывают издатели
Вчера / 14:44
Картина, купленная американкой за 12 долларов, оказалась работой Ренуара
Вчера / 13:30
Экранизация The Legend of Zelda выйдет в марте 2027 года
Вчера / 13:08
Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны
Вчера / 12:39
Warner Bros. снесет здание студии «Луни Тюнз»
Вчера / 12:10
MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе
Вчера / 12:07
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва ― Петербург начнется летом
Вчера / 11:17
Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост
Вчера / 09:51
Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях
Вчера / 09:27
В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин
Вчера / 08:28
Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде
Вчера / 07:59
20th Century займется производством фильма Мартина Скорсезе с Дуэйном Джонсоном и Леонардо Ди Каприо
Вчера / 07:40
Спортивный бренд Hoka обвинен в присвоении маорийской культуры
Вчера / 07:12
Ученый из Финляндии решила задачу, над которой математики бились 40 лет. В этом ей помогло вязание
Вчера / 05:59
Короля Великобритании временно госпитализировали из‑за «побочных эффектов во время лечения рака»
27 марта / 19:45
«Йеллоустоун» может получить спин-офф с Люком Граймсом
27 марта / 18:55
Прокурор потребовал 18 месяцев условного срока для Жерара Депардье

«Больница Питт» вернется со вторым сезоном в январе 2026 года

Сегодня в 07:14
Фото: Max

Премьера второго сезона «Больницы Питт» запланирована на январь 2026 года. Об этом в интервью Vulture сообщил генеральный директор Max Кейси Блойс.

По его словам, создатели хотели утвердить график съемок, который бы позволил выпустить больше эпизодов, чем обычно, но при этом не навредил бы качеству сериала. Блойс также намекнул, что этого графика будут придерживаться и в случае дальнейшего продления сериала.

«Второй сезон выйдет в январе 2026 года — через год после первого сезона. Такая модель с большим количеством эпизодов сокращает перерыв между сезонами. У нас на платформе есть шоу вроде „Дом дракона“, „Одни из нас“ и „Белый лотос“, на создание которых уходит по два года. Мне нравится, что с „Больницей Питт“ я могу получить 15 эпизодов в год. Это отличное дополнение к тому, что мы уже делаем на платформе. И я бы хотел запустить больше шоу по такой модели», ― сказал гендиректор стриминга.

Он отметил, что у «Больницы Питт» предлагает гораздо больше эпизодов в сезоне, чем другие шоу Max, чтобы выделяться на их фоне и предлагать больше контента.

Премьера первого сезона медицинской драмы состоялась в январе, и серии будут выходить до 10 апреля. Каждый из 15 эпизодов показывает один час из 15-часовой смены доктора Робби в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы.

В начале этого года шоураннер Р. Скотт Геммилл и продюсер Джон Уэллс рассказали, что новый сезон не начнется сразу после событий первого, между ними произойдет временной скачок — но создатели пока не решили, сколько именно времени пройдет.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами