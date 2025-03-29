«Больница Питт» вернется со вторым сезоном в январе 2026 года

Премьера второго сезона «Больницы Питт» запланирована на январь 2026 года. Об этом в интервью Vulture сообщил генеральный директор Max Кейси Блойс.
По его словам, создатели хотели утвердить график съемок, который бы позволил выпустить больше эпизодов, чем обычно, но при этом не навредил бы качеству сериала. Блойс также намекнул, что этого графика будут придерживаться и в случае дальнейшего продления сериала.
«Второй сезон выйдет в январе 2026 года — через год после первого сезона. Такая модель с большим количеством эпизодов сокращает перерыв между сезонами. У нас на платформе есть шоу вроде „Дом дракона“, „Одни из нас“ и „Белый лотос“, на создание которых уходит по два года. Мне нравится, что с „Больницей Питт“ я могу получить 15 эпизодов в год. Это отличное дополнение к тому, что мы уже делаем на платформе. И я бы хотел запустить больше шоу по такой модели», ― сказал гендиректор стриминга.
Он отметил, что у «Больницы Питт» предлагает гораздо больше эпизодов в сезоне, чем другие шоу Max, чтобы выделяться на их фоне и предлагать больше контента.
Премьера первого сезона медицинской драмы состоялась в январе, и серии будут выходить до 10 апреля. Каждый из 15 эпизодов показывает один час из 15-часовой смены доктора Робби в отделении неотложной помощи вымышленной Питтсбургской травматологической больницы.
В начале этого года шоураннер Р. Скотт Геммилл и продюсер Джон Уэллс рассказали, что новый сезон не начнется сразу после событий первого, между ними произойдет временной скачок — но создатели пока не решили, сколько именно времени пройдет.