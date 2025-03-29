«Больница Питт» вернется со вторым сезоном в январе 2026 года

«Второй сезон выйдет в январе 2026 года — через год после первого сезона. Такая модель с большим количеством эпизодов сокращает перерыв между сезонами. У нас на платформе есть шоу вроде „Дом дракона“, „Одни из нас“ и „Белый лотос“, на создание которых уходит по два года. Мне нравится, что с „Больницей Питт“ я могу получить 15 эпизодов в год. Это отличное дополнение к тому, что мы уже делаем на платформе. И я бы хотел запустить больше шоу по такой модели», ― сказал гендиректор стриминга.