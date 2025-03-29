«Отец года»: Райан Рейнольдс признался, что заставил свою дочь произнести пошлую фразу на съемках

По словам Рейнольдса, Ине сначала отказывалась произносить эту фразу, но затем все же согласилась, когда отец начал искать других актеров для этой роли. «Я прямо отец года, ведь позволил ей сказать такую фразу. Надо отдать ей должное — она действительно не хотела этого говорить», — отметил актер во время записи комментария к фильму.