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«Отец года»: Райан Рейнольдс признался, что заставил свою дочь произнести пошлую фразу на съемках

Сегодня в 06:37
Фото: Taylor Hill/Getty Images

Райан Рейнольдс оказался в центре скандала после того, как признался, что заставил свою маленькую дочь произнести откровенную фразу в фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщает The Independent.

7-летняя дочь актера Инес играет в картине эпизодическую роль. В одной из сцен она произносит реплику: «Эй, когда мне понадобится твое мнение, я вытащу член Росомахи у тебя изо рта».

По словам Рейнольдса, Ине сначала отказывалась произносить эту фразу, но затем все же согласилась, когда отец начал искать других актеров для этой роли. «Я прямо отец года, ведь позволил ей сказать такую фразу. Надо отдать ей должное — она действительно не хотела этого говорить», — отметил актер во время записи комментария к фильму.

После выхода комментария многие стали критиковать Рейнольдса за это признание. Они отметили, что реплику в итоге озвучил взрослый актер, а на Инес в этой сцене все равно была маска Дэдпула, полностью закрывающая лицо.

«Не было никакой необходимости, чтобы она произносила эту фразу сама», — написал один из пользователей Reddit. «Мне все равно, каков был „замысел“ этой сцены — это откровенно сексуальная шутка, и ни один ребенок не должен ее произносить, тем более в фильме своего родителя», ― возмутился другой.

Рейнольдс, в свою очередь, предвидя критику своих действий, добавил в конце рассказа, что еще «заплатит за это позже».

«Дэдпул и Росомаха» вышел в июле 2024-го и стал самым кассовым года, собрав 1,3 млрд долларов по всему миру. Картина также стала самым прибыльным фильмом с рейтингом R в истории.

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