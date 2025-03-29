Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000

В Таиланде известно о 10 погибших. Около 100 рабочих до сих пор числятся пропавшими без вести из‑за разрушения строившегося небоскреба. Недавно под завалами здания спасатели обнаружили признаки жизни у 15 человек. Поисково-спасательная опреация продолжается.