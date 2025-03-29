Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000

От мощного землетрясения в Мьянме, которое произошло накануне, погибли как минимум 1002 человека, еще 2376 получили ранения. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на правительство страны.
Большинство смертей зафиксировано во втором по величине городе Мьянмы — Мандалае, который находится недалеко от эпицентра землетрясения.
Спасательные операции продолжаются. Одна из спасательных команд в Мандалае сообщила, что они «выкапывают людей голыми руками».
В Таиланде известно о 10 погибших. Около 100 рабочих до сих пор числятся пропавшими без вести из‑за разрушения строившегося небоскреба. Недавно под завалами здания спасатели обнаружили признаки жизни у 15 человек. Поисково-спасательная опреация продолжается.
Власти Бангкока получили 2000 сообщений о возможных повреждениях высотных зданий из‑за землетрясения — на проверку трещин будут отправят инженеров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме днем 28 марта. Эпицентр находился недалеко города Мандалай, где живут более миллиона человек. Толчки также ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.