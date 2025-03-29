Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000

Обновлено вчера в 20:55
В Мьянме при землетрясении погибли не менее 144 человек. Сотни пострадали
Сегодня / 06:37
«Отец года»: Райан Рейнольдс признался, что заставил свою дочь произнести пошлую фразу на съемках
Сегодня / 23:33
Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию
Сегодня / 22:08
Суд в Испании отменил приговор футболисту Дани Алвесу, осужденному за изнасилование
Вчера / 20:18
Сериал «Переходный возраст» может получить продолжение
Вчера / 18:39
«Они рождены из глубокого сексизма»: Хелен Миррен призналась, что не любит фильмы о Джеймсе Бонде
Вчера / 17:03
В Москве открылись магазины южнокорейского бренда LifeWork
Вчера / 15:24
Netflix анонсировал документальный фильм о театральной адаптации «Очень странных дел»
Вчера / 14:48
Ярмарка Non/fiction ищет крамолу среди книг участников: об этом рассказывают издатели
Вчера / 14:44
Картина, купленная американкой за 12 долларов, оказалась работой Ренуара
Вчера / 13:30
Экранизация The Legend of Zelda выйдет в марте 2027 года
Вчера / 13:08
Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны
Вчера / 12:39
Warner Bros. снесет здание студии «Луни Тюнз»
Вчера / 12:10
MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе
Вчера / 12:07
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва ― Петербург начнется летом
Вчера / 11:17
Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост
Вчера / 09:51
Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях
Вчера / 09:27
В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин
Вчера / 08:28
Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде
Вчера / 07:59
20th Century займется производством фильма Мартина Скорсезе с Дуэйном Джонсоном и Леонардо Ди Каприо
Вчера / 07:40
Спортивный бренд Hoka обвинен в присвоении маорийской культуры
Вчера / 07:12
Ученый из Финляндии решила задачу, над которой математики бились 40 лет. В этом ей помогло вязание
Вчера / 05:59
Короля Великобритании временно госпитализировали из‑за «побочных эффектов во время лечения рака»
27 марта / 19:45
«Йеллоустоун» может получить спин-офф с Люком Граймсом
27 марта / 18:55
Прокурор потребовал 18 месяцев условного срока для Жерара Депардье
27 марта / 18:52
«Наши графические процессоры плавятся»: у ChatGPT появился лимит на генерацию картинок
27 марта / 16:54
Вышел трейлер «Битвы за битвой» с Леонардо Ди Каприо
27 марта / 15:56
В США няня нашла мужчину под кроватью ребенка, когда хотела доказать, что в комнате нет монстров

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1000

Сегодня в 05:53
Фото: Mailee Osten-Tan/Getty Images

От мощного землетрясения в Мьянме, которое произошло накануне, погибли как минимум 1002 человека, еще 2376 получили ранения. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на правительство страны.

Большинство смертей зафиксировано во втором по величине городе Мьянмы — Мандалае, который находится недалеко от эпицентра землетрясения.

Спасательные операции продолжаются. Одна из спасательных команд в Мандалае сообщила, что они «выкапывают людей голыми руками».

В Таиланде известно о 10 погибших. Около 100 рабочих до сих пор числятся пропавшими без вести из‑за разрушения строившегося небоскреба. Недавно под завалами здания спасатели обнаружили признаки жизни у 15 человек. Поисково-спасательная опреация продолжается.

Власти Бангкока получили 2000 сообщений о возможных повреждениях высотных зданий из‑за землетрясения — на проверку трещин будут отправят инженеров.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме днем 28 марта. Эпицентр находился недалеко города Мандалай, где живут более миллиона человек. Толчки также ощущались в Таиланде, Вьетнаме и Китае. Магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами