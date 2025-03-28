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Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию

Сегодня в 23:33
Фото: kasatkina

Российская теннисистка Дарья Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в инстаграме*.

Касаткина поделилась, что ее заявка на постоянной место жительства в Австралии была одобрена. «Я с гордостью анонсирую, что буду представлять свою новую родину, Австралию, в моей профессиональной теннисной карьере», — сказала она.

Спортсменка подчеркнула, что любит Австралию и чувствует себя там «совершенно дома». «Я люблю быть в Мельбурне и с нетерпением жду, когда создам здесь мой дом», — заявила Касаткина.

«Очевидно, есть части этого решения, которые не были простыми. Я хочу выразить свою признательность и благодарность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении моего теннисного путешествия», — написала теннисистка.

Она добавила, что «всегда будет уважать и глубоко ценить свои корни», но сейчас «воодушевлена начать новую главу в карьере и жизни под австралийским флагом».

Дарья Касаткина — одна из самых успешных российских теннисисток. В данный момент она находится на 12-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Касаткина — победительница девяти турниров WTA, а также серебряный призер юношеских Олимпийских игр в парном разряде и победительница юниорского «Роланд Гаррос».

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