Суд в Испании отменил приговор футболисту Дани Алвесу, осужденному за изнасилование

Верховный суд Каталонии отменил приговор бразильскому футболисту Дани Алвесу, выступавшему в прошлом за клубы «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен. Об этом сообщил Reuters.
Олимпийский чемпион 2020 года оказался за решеткой в 2024 году. Его осудили за изнасилование женщины в туалете ночного клуба — оно якобы произошло в 2022 году в Барселоне. Алвеса приговорили к 4,5 годам заключения.
В преддверии апелляции спортсмена освободили под залог в 1 млн евро. Теперь же ему вовсе не грозит вернуться под стражу. Четыре судьи в ходе апелляционного процесса посчитали, что показания предполагаемой жертвы спортсмена не соответствуют действительности.
«Недостаточность доказательств приводит к выводу о том, что стандарт, требуемый презумпцией невиновности, не был соблюден», — заявили представители суда, отметив «ряд пробелов, неточностей, несоответствий и противоречий» в деле Алвеса.
Сторона обвинения с решением суда не согласилась и пообещала бороться за новый приговор для футболиста. Адвокат истицы Эстер Гарсия заявила, что процесс был эмоционально тяжелым для ее клиентки из‑за пристального внимания СМИ.
«Дани Алвес очень счастлив. Он невиновен, это доказано. Справедливость сказала свое слово», — прокомментировала ситуацию Инес Гвардиола, адвокат Дани Алвеса.