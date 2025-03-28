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Сериал «Переходный возраст» может получить продолжение

Вчера в 20:18
Фото: Netflix

Продюсеры сериала «Переходный возраст» Стивен Грэм и Ханна Уолтерс рассказали, что проект может получить продолжение. Об этом написал Variety.

Кинематографисты признались, что ошеломлены реакцией аудитории на их шоу. «Переходный возраст» получил восторженные отзывы по всему миру и стал абсолютным хитом Netflix.

«Кто‑то прислал нам письмо, в котором рассказал, что занимается бизнесом уже 38 лет и никогда не виде ничего, что имело бы такой эффект. Мы номер один в 80 странах, включая Саудовскую Аравию, Индию, Австралию… это просто невероятно. Я не думала, что эта тема найдет отклик в мире, но это действительно произошло», — поделилась Уолтерс.

Грэм добавил, что и не представлял, что сериал «окажет такое социальное влияние, но, похоже, он прорвал все расовые, религиозные и иерархические структуры общества своим посланием». Успех шоу, как подчеркнул продюсер и актер, «превосходит самые смелые мечты».

По словам Грэма, у авторов «Переходного возраста» «есть возможность для развития другой истории». Кинематографист не исключает, что создаст второй сезон проекта для Netflix. «Возможно, посмотрим, каковы будут цифры», — отметил он.

Уолтерс подчеркнула, что была бы рада снова поработать со стриминговым сервисом, но добавила, что будет «трудно» продолжать работу над чем‑то, что оказало столь сильное влияние на зрителей.

«Приквела к „Переходному возрасту“, конечно, не будет. Но в этом однокадровом фильме было так много полезного, чтобы вкладываться в изучение человеческой природы снова и искать что‑то еще», — сказала она.

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