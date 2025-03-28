Сериал «Переходный возраст» может получить продолжение

«Кто‑то прислал нам письмо, в котором рассказал, что занимается бизнесом уже 38 лет и никогда не виде ничего, что имело бы такой эффект. Мы номер один в 80 странах, включая Саудовскую Аравию, Индию, Австралию… это просто невероятно. Я не думала, что эта тема найдет отклик в мире, но это действительно произошло», — поделилась Уолтерс.