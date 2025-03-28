«Они рождены из глубокого сексизма»: Хелен Миррен призналась, что не любит фильмы о Джеймсе Бонде

Актриса призналась, что является «большой поклонницей Пирса Броснана», но вот фильмы о Джеймсе Бонде ей не нравятся. «Вся серия о Джеймсе Бонде, это не мое. Никогда не было. Мне никогда не нравился Джеймс Бонд. Мне никогда не нравились женщины, которые были в фильмах о нем», — отметила лауреатка премии «Оскар».