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«Они рождены из глубокого сексизма»: Хелен Миррен призналась, что не любит фильмы о Джеймсе Бонде

Сегодня в 18:39
Фото: Joe Maher / Getty Images

Английская актриса Хелен Миррен, известная по фильмам «Королева» и Последнее воскресение», рассказала о своей нелюбви к франшизе о Джеймсе Бонде. Этим она появилась в интервью изданию The Standard.

В своем новом проекте «MobLand» Миррен снялась с Пирсом Броснаном. Артисты сыграли супругов-наркоторговцев. Кинозвезды и ранее работали вместе: в 80-е годы они появлялись в гангстерском фильме «Долгая Страстная пятница».

Самой известной ролью Броснана стал агент 007, в его образе он появился в четырех фильмах между 1995 и 2002 годом. В интервью у Миррен спросили, не беспокоит ли ее, что права на франшизу о Бонде перешли недавно к американской компании.

Актриса призналась, что является «большой поклонницей Пирса Броснана», но вот фильмы о Джеймсе Бонде ей не нравятся. «Вся серия о Джеймсе Бонде, это не мое. Никогда не было. Мне никогда не нравился Джеймс Бонд. Мне никогда не нравились женщины, которые были в фильмах о нем», — отметила лауреатка премии «Оскар».

Миррен добавила, что Броснан же «великолепен» и «один из самых приятных людей», с которыми ей приходилось работать. Также актриса подчеркнула, что встречалась с другим исполнителем роли Бонда — Дэниелом Крейгом, и он тоже произвел на нее хорошее впечатление. «Очень милый и любезный человек», — сказала она.

Серия об агенте 007 не пришлась Миррен по вкусу, поскольку вся ее концепция, как считает актриса, «рождена из глубокого сексизма». Даже превращение культового героя в женщину в будущих фильмах, по мнению артистки, не исправит ситуацию. Миррен считает, что лучше бы кинематорафисты рассказали истории реальных людей.

«Женщины всегда были значительной и невероятно важной частью секретных служб, всегда. И они очень храбры. Если вы слышали, что женщины делали во французском Сопротивлении, [вы знаете], они были удивительно, невероятно отважными. Так что я бы рассказала настоящие истории об экстраординарных женщинах», — заявила Миррен.

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