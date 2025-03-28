В Москве открылись магазины южнокорейского бренда LifeWork

В ассортименте можно найти оверсайз-футболки, худи и брюки, бомберы, джоггеры, куртки и комбинезоны, а также обувь и аксессуары, такие, как шоперы и панамы. Основу коллекций составляет корейский стритвир для мужчин, женщин и детей.