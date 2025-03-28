В Москве открылись магазины южнокорейского бренда LifeWork, который предлагает одежду в стиле унисекс. Бутики появились в торговых центрах «Авиапарк» и «Атриум», рассказали «Афише Daily» представители марки.
В ассортименте можно найти оверсайз-футболки, худи и брюки, бомберы, джоггеры, куртки и комбинезоны, а также обувь и аксессуары, такие, как шоперы и панамы. Основу коллекций составляет корейский стритвир для мужчин, женщин и детей.
Эстетика бренда вдохновлена уличной культурой и свободой самовыражения. Вещи LifeWork наполнены иронией: на одежде встречаются неожиданные элементы, забавные принты и скрытые надписи.
В линейке представлена одежда для собак, поскольку главный символ бренда — французский бульдог. Владельцы питомцев этой породы могут рассчитывать на 10%-ную скидку на товары.
В ближайшем будущем у LifeWork появится онлайн-магазин. Вещи бренда можно будет также найти на ведущих маркетплейсах.