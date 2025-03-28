Netflix анонсировал документальный фильм о театральной адаптации «Очень странных дел»

Сегодня / 14:48
Ярмарка Non/fiction ищет крамолу среди книг участников: об этом рассказывают издатели
Сегодня / 17:03
В Москве открылись магазины южнокорейского бренда LifeWork
Сегодня / 14:44
Картина, купленная американкой за 12 долларов, оказалась работой Ренуара
Сегодня / 13:30
Экранизация The Legend of Zelda выйдет в марте 2027 года
Сегодня / 13:08
Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны
Сегодня / 12:39
Warner Bros. снесет здание студии «Луни Тюнз»
Сегодня / 12:10
MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе
Сегодня / 12:07
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва ― Петербург начнется летом
Сегодня / 11:17
Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост
Сегодня / 09:51
Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях
Сегодня / 09:27
В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин
Сегодня / 08:28
Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде
Сегодня / 08:12
В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение. В Бангкоке рухнула строящаяся высотка
Сегодня / 07:59
20th Century займется производством фильма Мартина Скорсезе с Дуэйном Джонсоном и Леонардо Ди Каприо
Сегодня / 07:40
Спортивный бренд Hoka обвинен в присвоении маорийской культуры
Сегодня / 07:12
Ученый из Финляндии решила задачу, над которой математики бились 40 лет. В этом ей помогло вязание
Сегодня / 05:59
Короля Великобритании временно госпитализировали из‑за «побочных эффектов во время лечения рака»
Вчера / 19:45
«Йеллоустоун» может получить спин-офф с Люком Граймсом
Вчера / 18:55
Прокурор потребовал 18 месяцев условного срока для Жерара Депардье
Вчера / 18:52
«Наши графические процессоры плавятся»: у ChatGPT появился лимит на генерацию картинок
Вчера / 16:54
Вышел трейлер «Битвы за битвой» с Леонардо Ди Каприо
Вчера / 15:56
В США няня нашла мужчину под кроватью ребенка, когда хотела доказать, что в комнате нет монстров
Вчера / 15:49
В России выпустят инклюзивную кулинарную книгу ― с рецептами, понятными всем
Вчера / 14:58
У игры «Русы против ящеров» появилась вторая часть
Вчера / 14:48
Пашу Техника ввели в искусственную кому
Вчера / 14:48
Individuum не пустили на ярмарку Non/fiction. Издательство устроит свой фестиваль ― в рюмочных
Вчера / 14:16
«Олененок» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA TV
Вчера / 13:59
Чаще всех со спектаклей уходят миллениалы — но им за это стыдно в отличие от зумеров

Netflix анонсировал документальный фильм о театральной адаптации «Очень странных дел»

Сегодня в 15:24
Фото: Stranger Things/YouTube

На ютуб-канале Stranger Things опубликовали ролик-анонс документального фильма «Очень странные дела: Первая тень». Он расскажет о работе над театральной адаптацией популярного сериала «Очень странные дела».

Документальный проект выйдет на стриминговом сервисе 15 апреля. Из него зрители узнают историю бродвейской постановки, которую впервые представили в Лондоне в конце 2023 года.

Картину поставил режиссер Джон Хэлперин. Он проследил за актерским составом и работниками закулисья, которые готовятся к американской премьере спектакля в театре «Феникс» — она состоится 22 апреля.

Продюсерами документального фильма выступили Ангус Уолл, Кент Кубе, Терри Леонард. Исполнительным продюсером стал Мэтт Белл.

Спектакль по «Очень странным делам» создали драматург Кейт Трефри и режиссер Стивен Долдри. Постановка стала приквелом к телесериалу, действие в ней разворачивается в 1959 году.

Она рассказывает о семье Крис, которая переезжает в Хоукинс, чтобы начать новую жизнь. Тем временем подросток Генри Крил находит друзей в новой школе, но вскоре обнаруживает, что внутри него скрывается нечто темное.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами