Netflix анонсировал документальный фильм о театральной адаптации «Очень странных дел»

На ютуб-канале Stranger Things опубликовали ролик-анонс документального фильма «Очень странные дела: Первая тень». Он расскажет о работе над театральной адаптацией популярного сериала «Очень странные дела».
Документальный проект выйдет на стриминговом сервисе 15 апреля. Из него зрители узнают историю бродвейской постановки, которую впервые представили в Лондоне в конце 2023 года.
Картину поставил режиссер Джон Хэлперин. Он проследил за актерским составом и работниками закулисья, которые готовятся к американской премьере спектакля в театре «Феникс» — она состоится 22 апреля.
Продюсерами документального фильма выступили Ангус Уолл, Кент Кубе, Терри Леонард. Исполнительным продюсером стал Мэтт Белл.
Спектакль по «Очень странным делам» создали драматург Кейт Трефри и режиссер Стивен Долдри. Постановка стала приквелом к телесериалу, действие в ней разворачивается в 1959 году.
Она рассказывает о семье Крис, которая переезжает в Хоукинс, чтобы начать новую жизнь. Тем временем подросток Генри Крил находит друзей в новой школе, но вскоре обнаруживает, что внутри него скрывается нечто темное.