Картина, купленная американкой за 12 долларов, оказалась работой Ренуара

Однако последующий осмотр произведения натолкнул Маркоу на мысль, что она ухватила нечто очень ценное. На картине имелась едва заметная подпись, а рама была высокого качества. Тип использованной бумаги также указывал на то, что это может быть Ренуар. Штамп на обороте говорил о том, что картину привез в США высококлассный импортер, а затем продал коллекционеру произведений искусства.