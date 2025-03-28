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Картина, купленная американкой за 12 долларов, оказалась работой Ренуара

Сегодня в 14:44
Фото: Gabriella Clare Marino/Unsplash

Жительница Пенсильвании купила на местном аукционе редкий угольный рисунок Пьера Огюста Ренуара, потенциально стоящий сотни тысяч долларов, всего за 12 долларов, пишет The Guardian.

Владелица антикварного бизнеса Хайди Маркоу нашла картину на аукционе коллекционеров в округе Монтгомери в январе. Угольный рисунок с изображением женщины, размером 17,5 на 16,5 дюйма, привлек ее внимание, она попросила мужа сделать ставку. «Я не знала, что это такое, я просто знала, что хочу его. Эта работа показалась мне чем‑то особенным», — рассказала Маркоу.

Ее муж последовал указаниям и позже рассказал, что ему удалось заполучить рисунок всего за 12 долларов.

Однако последующий осмотр произведения натолкнул Маркоу на мысль, что она ухватила нечто очень ценное. На картине имелась едва заметная подпись, а рама была высокого качества. Тип использованной бумаги также указывал на то, что это может быть Ренуар. Штамп на обороте говорил о том, что картину привез в США высококлассный импортер, а затем продал коллекционеру произведений искусства.

Маркоу связалась с аукционным домом Sotheby’s. Он направил ее к оценщику, который осмотрел эскиз и поздравил ее с находкой.

Теперь картина находится в Институте Вильденштейна Платтнера, который вынесет окончательное решение. Женщина рассказала, что если авторство Ренуара подтвердится, она продаст работу, стоимость которой может быть «шести- или семизначной».

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