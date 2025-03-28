Ярмарка Non/fiction ищет крамолу среди книг участников: об этом рассказывают издатели

Представители Individuum сказали, что у них список книг запрашивали еще с весны 2023 года, но не настойчиво, и они всегда уклонялись от этой просьбы. Организаторы объясняли это тем, что хотят внести книги в электронный каталог. «Неформально это можно считать дежурной проверкой», — отметили в издательстве.