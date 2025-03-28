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Ярмарка Non/fiction ищет крамолу среди книг участников: об этом рассказывают издатели

Сегодня в 14:48
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Ярмарка Non/fiction усилила контроль за книгами. С этого года участников просят заполнять таблицы с названием всех книг, которые они представят на мероприятии. О появлении такого требования «Афише Daily» анонимно рассказали представители нескольких издательств, которые участвуют в Non/fiction.

Один из наших собеседников сообщил, что заполненные таблички будут проверять, чтобы на ярмарку точно не попали «издания, не рекомендованные для распространения».

«Не знаю, кто и как будет проверять эти списки на крамолу и будет ли, но, похоже, такая задача у администрации появилась», ― поделился другой источник.

У «Афиши Daily» есть шаблон таблички, который прислали участникам. В ней несколько столбиков, в которых следует указать участника, издательство, название книги, ее автора и Международный стандартный книжный номер (ISBN). Заполнить такие таблички организаторы просили до 23 марта.

Представители Individuum сказали, что у них список книг запрашивали еще с весны 2023 года, но не настойчиво, и они всегда уклонялись от этой просьбы. Организаторы объясняли это тем, что хотят внести книги в электронный каталог. «Неформально это можно считать дежурной проверкой», — отметили в издательстве.

С той же весны 2023-го организаторы Non/fiction начали проверять соцсети участников, говорит другой источник. Так хотят не допустить появление на мероприятии людей, активно высказывающихся против политики государства, утверждает он.

Стенд Individuum на прошлой ярмарке Non/fictioNвесна
© t.me/individuumbooks

Представительница другого издательства сказала, что списка книг от них не требовали. При этом она отмечает, что на прошлой ярмарке к участникам «подходили и просили убрать точечно книги кого‑то из иноагентов».

Еще одна наша собеседница знает случаи за последние два года, когда требования не везти на ярмарку книги конкретных писателей передавали устно, причем речь идет не об иноагентах.

Представители Non/fiction на запрос «Афиши Daily» оперативно не ответили.

Книжный обозревать «Правил жизни» и магазина «Подписные издания» Максим Мамлыга тоже пишет о требовании предоставить списки книг. Ему об этом рассказали восемь источников. Мамлыга считает, что эта мера скорее направлена на самоцензуру, поскольку внимательно отсмотреть такие списки очень сложно.

«Такой старый добрый театр безопасности ― мол, сам факт такого требования заставит издателей задуматься, что именно они берут на ярмарку. Что тут может быть еще? Поиск по ключевым словам? Не знаю. Но сам факт подтверждается определенно», ― написал журналист в своем телеграм-канале.

Накануне стало известно, что на ярмарку Non/fiction впервые не пустили издательство Individuum. Причин, почему их заявку отклонили, организаторы не назвали. В дни проведения ярмарки издательство решило устроить собственный фестиваль ― в рюмочных и независимом книжном. Там можно будет купить новинки издательства и пообщаться с их авторами.

Ярмарка Non/fiction учреждена в 1999 году. С 2019 года она проводится в московском Гостином дворе. Сперва устраивали по одной ярмарке в год (в ноябре–декабре), но в последние годы обычно проводят по два мероприятия, второе — весной. В этот раз оно состоится с 10 по 13 апреля.

В ярмарке участвуют издатели, книгораспространители и книжные. Они представляют литературные новинки и издания, которые уже сложно найти. Сопровождается это культурной программой ― презентациями книг, встречами с писателями, лекциями и семинарами.

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