Экранизация The Legend of Zelda выйдет в марте 2027 года

«Это Миямото. Я работаю над игровым фильмом по мотивам The Legend of Zelda уже много лет вместе с Ави Арадом-сан, который продюсировал множество крупных хитов. Я попросил Ави-сан продюсировать этот фильм вместе со мной, и теперь мы официально начали его разработку, при этом Nintendo активно участвует в производстве. Завершение займет время, но я надеюсь, что вы с нетерпением ждете его выхода», — написал создатель серии в своем заявлении.