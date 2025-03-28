Экранизация The Legend of Zelda выйдет в марте 2027 года

Игровая адаптация серии видеоигр The Legend of Zelda получила дату выхода в кинотеатрах. Sony Pictures выпустит приключенческий фильм 26 марта 2027 года, пишет Variety.
Дату релиза объявили через новое приложение Nintendo Today, почти через полтора года после первоначального анонса фильма в ноябре 2023 года. Тогда создатель серии Zelda Сигэру Миямото подтвердил планы по созданию игрового фильма, сообщив, что он будет продюсировать его совместно с Ави Арадом.
Уэс Болл, создатель трилогии «Бегущий в лабиринте» и фильма «Планета обезьян: Новое царство», остается в режиссерском кресле. Болл также выступает в роли продюсера вместе с Джо Хартвиком-младшим под их лейблом Oddball Entertainment. Первоначальное объявление также раскрыло, что фильм будет софинансироваться Sony Pictures Entertainment и Nintendo. Детали кастинга и сюжета пока остаются неизвестны.
«Это Миямото. Я работаю над игровым фильмом по мотивам The Legend of Zelda уже много лет вместе с Ави Арадом-сан, который продюсировал множество крупных хитов. Я попросил Ави-сан продюсировать этот фильм вместе со мной, и теперь мы официально начали его разработку, при этом Nintendo активно участвует в производстве. Завершение займет время, но я надеюсь, что вы с нетерпением ждете его выхода», — написал создатель серии в своем заявлении.
Планы по созданию фильма «Zelda» получили дополнительный импульс после сотрудничества Nintendo с Universal Pictures и Illumination Entertainment над «Супербратьями Марио. Фильм». Анимационная комедия вышла в апреле 2023 года и стала кассовым хитом, собрав более 1,3 миллиарда долларов по всему миру и заняв 18-е место среди самых кассовых фильмов всех времен.