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Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны

Сегодня в 13:08
Фото: Obe 1 Kanobe

Батл-рэпера Obe 1 Kanobe задержали в Подмосковье. В его квартире обнаружили лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщил телеграм-канал Mash.

По его информации, сотрудники полиции начали следить за квартирой музыканта в Ленинском округе Подмосковья из‑за регулярных визитов предполагаемых покупателей.

В жилище артиста нашли более 20 кустов марихуаны — около 10 килограмм вещества. Квартира была оборудована вытяжками, вентиляцией и лампами. Для выращивания артист также закупил оборудование, семена и удобрения.

Против Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, рэпера отправили в СИЗО.

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