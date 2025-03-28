Рэпера Obe 1 Kanobe арестовали за выращивание марихуаны

Батл-рэпера Obe 1 Kanobe задержали в Подмосковье. В его квартире обнаружили лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщил телеграм-канал Mash.
По его информации, сотрудники полиции начали следить за квартирой музыканта в Ленинском округе Подмосковья из‑за регулярных визитов предполагаемых покупателей.
В жилище артиста нашли более 20 кустов марихуаны — около 10 килограмм вещества. Квартира была оборудована вытяжками, вентиляцией и лампами. Для выращивания артист также закупил оборудование, семена и удобрения.
Против Obe 1 Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, рэпера отправили в СИЗО.